https://ria.ru/20220120/ssha-1768774648.html
В США заявили о готовности поддержать возобновление "нормандского формата"
В США заявили о готовности поддержать возобновление "нормандского формата" - РИА Новости, 20.01.2022
В США заявили о готовности поддержать возобновление "нормандского формата"
США готовы к усилиям по поддержке нормандского формата без участия в нем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:12
2022-01-20T17:12
2022-01-20T17:19
в мире
сша
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768623614_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_b3badd105fedc20c548521a3d566f8ed.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. США готовы к усилиям по поддержке нормандского формата без участия в нем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы говорили, если есть что-то, что мы можем сделать, чтобы поддержать эти усилия для дальнейшей работы, мы готовы это сделать. Не путем подключения, а поддержкой, коммуникацией, если это будет полезно", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии.Трансляцию мероприятия вел сайт госдепа.
https://ria.ru/20220117/format-1768284927.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768623614_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_d03d1f9f176a119c1babf5ceb633dcb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ситуация в днр и лнр
17:12 20.01.2022 (обновлено: 17:19 20.01.2022)
В США заявили о готовности поддержать возобновление "нормандского формата"
Госсекретарь Блинкен: США готовы помочь нормандскому формату без участия в нем