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В США заявили о готовности поддержать возобновление "нормандского формата"

В США заявили о готовности поддержать возобновление "нормандского формата" - РИА Новости, 20.01.2022

В США заявили о готовности поддержать возобновление "нормандского формата"

США готовы к усилиям по поддержке нормандского формата без участия в нем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:12

2022-01-20T17:12

2022-01-20T17:19

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. США готовы к усилиям по поддержке нормандского формата без участия в нем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы говорили, если есть что-то, что мы можем сделать, чтобы поддержать эти усилия для дальнейшей работы, мы готовы это сделать. Не путем подключения, а поддержкой, коммуникацией, если это будет полезно", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии.Трансляцию мероприятия вел сайт госдепа.

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в мире, сша, ситуация в днр и лнр