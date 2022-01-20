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Автоэксперт объяснил, как правильно накачать шины зимой
Автоэксперт объяснил, как правильно накачать шины зимой - РИА Новости, 20.01.2022
Автоэксперт объяснил, как правильно накачать шины зимой
Зимой необходимо следить за оптимальным давлением в шинах, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T04:15
2022-01-20T04:15
общество
зима
авто
россия
валерий жар
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Зимой необходимо следить за оптимальным давлением в шинах, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар.По его словам, оптимальное давление в шинах уменьшается на величину 0,1-0,2 кгс/см2, за счет чего увеличивается площадь соприкосновения шины с дорогой. А это необходимо для высокой проходимости авто и плавности движения.Кроме того, отметил эксперт, уменьшается нагрузка на шины при изменении условий окружающей среды."Это актуально при внезапном потеплении или нахождении автомобиля во время стоянки в отапливаемом боксе. Все мы знаем, что при воздействии высоких температур на тело оно расширяется. Такой же эффект мы наблюдаем с давлением воздуха в шинах — оно увеличивается. Чтобы давление не выходило за рамки оптимального, водитель должен поддерживать его величину в вышеуказанных пределах", — заключил Жар.
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общество, зима, авто, россия, валерий жар
04:15 20.01.2022
 
Автоэксперт объяснил, как правильно накачать шины зимой

Автоэксперт Жар: зимой водителям необходимо следить за оптимальным давлением в шинах

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкШиномонтаж
Шиномонтаж - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Зимой необходимо следить за оптимальным давлением в шинах, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар.
По его словам, оптимальное давление в шинах уменьшается на величину 0,1-0,2 кгс/см2, за счет чего увеличивается площадь соприкосновения шины с дорогой. А это необходимо для высокой проходимости авто и плавности движения.
Кроме того, отметил эксперт, уменьшается нагрузка на шины при изменении условий окружающей среды.
"Это актуально при внезапном потеплении или нахождении автомобиля во время стоянки в отапливаемом боксе. Все мы знаем, что при воздействии высоких температур на тело оно расширяется. Такой же эффект мы наблюдаем с давлением воздуха в шинах — оно увеличивается. Чтобы давление не выходило за рамки оптимального, водитель должен поддерживать его величину в вышеуказанных пределах", — заключил Жар.
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