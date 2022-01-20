https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768750103.html

СМИ: в новом проекте санкций США против России упомянут "Внешэкономбанк"

СМИ: в новом проекте санкций США против России упомянут "Внешэкономбанк" - РИА Новости, 20.01.2022

СМИ: в новом проекте санкций США против России упомянут "Внешэкономбанк"

В новом проекте санкций США против РФ упомянут "Внешэкономбанк" и связанные с ним лица. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:35

2022-01-20T15:35

2022-01-20T17:46

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. В новом проекте санкций США против РФ упомянут "Внешэкономбанк" и связанные с ним лица.Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Отмечается, что проект был внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. Пока текст проекта официально не опубликован."Не позднее 60 дней после после даты введения этого акта президент должен вынести заключение, в том числе подробное обоснование того, соответствует ли "Внешэкономбанк" (ВЭБ)... или любое должностное лицо ВЭБ критериям введения санкций", - говорится в тексте документа, который приводит газета Washington Post.

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768718462.html

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