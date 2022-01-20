https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768748210.html

США могут прекратить финансирование диалога по кибербезопасности с Россией

США могут прекратить финансирование диалога по кибербезопасности с Россией - РИА Новости, 20.01.2022

США могут прекратить финансирование диалога по кибербезопасности с Россией

Новый проект санкций США предусматривает прекращение финансирования диалога по кибербезопасности с РФ, пока не закончатся "атаки" на органы США, сообщает газета РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:30

2022-01-20T15:30

2022-01-20T16:56

оон

севастополь

республика крым

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

нато

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Новый проект санкций США предусматривает прекращение финансирования диалога по кибербезопасности с РФ, пока не закончатся "атаки" на органы США, сообщает газета Washington Post."Никакие средства не должны выделяться или расходоваться на диалог в сфере кибербезопасности с Российской Федерацией до тех пор, пока Президент не подтвердит соответствующим комитетам Конгресса, что кибератаки со стороны российских юридических и физических лиц США прекратились", - говорится в проекте санкций, текст которого публикует газета.Также проект предусматривает, что США не будут финансировать диалог по стратегической стабильности с Москвой, пока президент США Джо Байден не подтвердит, что Россия "полностью, в полной мере и поддающимся проверке образом вывела все силы, включая подконтрольные, из Украины и отменила незаконную аннексию Крыма".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768746382.html

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оон, севастополь, республика крым, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия