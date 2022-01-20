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Советник Байдена обсудил помощь Украине с "бухарестской девяткой"
Советник Байдена обсудил помощь Украине с "бухарестской девяткой" - РИА Новости, 20.01.2022
Советник Байдена обсудил помощь Украине с "бухарестской девяткой"
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил ситуацию вокруг Украины и дипломатические контакты с Россией с представителями... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T21:53
2022-01-20T21:53
2022-01-20T21:53
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил ситуацию вокруг Украины и дипломатические контакты с Россией с представителями "Бухарестской девятки" - стран, формирующих восточный фланг НАТО, сообщил офис Салливана.Среди обсуждавшихся тем упомянуто продолжение военной помощи Украине."Господин Салливан проинформировал о дипломатических усилиях США в отношении дестабилизирующего наращивания военных сил России вдоль границ Украины, включая предстоящую встречу госсекретаря (Энтони) Блинкена с российским министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым", - сказано в релизе."Они также подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, в том числе через продолжение оказания содействия в сфере обороны", - добавил офис Салливана.В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.Ситуацию вокруг России и Украины Салливан также обсудил с японским коллегой Акибой Такео. Помимо этого, предметом их беседы стала запланированная встреча лидеров США и Японии, которая состоится в пятницу в Белом доме.
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в мире, словакия, чехия, нато, россия, джейк салливан
Советник Байдена обсудил помощь Украине с "бухарестской девяткой"
Советник Байдена Салливан обсудил помощь Украине с "бухарестской девяткой"