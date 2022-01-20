https://ria.ru/20220120/sallivan-1768821145.html

Советник Байдена обсудил помощь Украине с "бухарестской девяткой"

Советник Байдена обсудил помощь Украине с "бухарестской девяткой" - РИА Новости, 20.01.2022

Советник Байдена обсудил помощь Украине с "бухарестской девяткой"

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил ситуацию вокруг Украины и дипломатические контакты с Россией с представителями... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T21:53

2022-01-20T21:53

2022-01-20T21:53

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил ситуацию вокруг Украины и дипломатические контакты с Россией с представителями "Бухарестской девятки" - стран, формирующих восточный фланг НАТО, сообщил офис Салливана.Среди обсуждавшихся тем упомянуто продолжение военной помощи Украине."Господин Салливан проинформировал о дипломатических усилиях США в отношении дестабилизирующего наращивания военных сил России вдоль границ Украины, включая предстоящую встречу госсекретаря (Энтони) Блинкена с российским министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым", - сказано в релизе."Они также подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, в том числе через продолжение оказания содействия в сфере обороны", - добавил офис Салливана.В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.Ситуацию вокруг России и Украины Салливан также обсудил с японским коллегой Акибой Такео. Помимо этого, предметом их беседы стала запланированная встреча лидеров США и Японии, которая состоится в пятницу в Белом доме.

https://ria.ru/20220119/nato-1768557857.html

https://ria.ru/20220117/bezopasnost-1768279194.html

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в мире, словакия, чехия, нато, россия, джейк салливан