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В Курганской области приостановили действие QR-кодов для посещения ТЦ

В Курганской области приостановили действие QR-кодов для посещения ТЦ - РИА Новости, 20.01.2022

В Курганской области приостановили действие QR-кодов для посещения ТЦ

Власти в Курганской области временно приостановили действие QR-кодов с 20 января до 1 февраля для посещения торговых объектов площадью более 1 тысячи квадратных РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:55

2022-01-20T11:55

2022-01-20T11:55

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв – РИА Новости. Власти в Курганской области временно приостановили действие QR-кодов с 20 января до 1 февраля для посещения торговых объектов площадью более 1 тысячи квадратных метров в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19, сообщил региональный оперштаб.Ранее правительство региона сообщало, что с 15 января было возобновлено приостановленное ранее действие "фильтров безопасности" в торговых и торгово-развлекательных центрах, торговых объектах площадью более 1000 кв. м – для их посещения граждане старше 18 лет должны предъявить документ, удостоверяющий личность, а также QR-код, ПЦР-тест или сведения о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании COVID-19."В Курганской области с 20 января по 1 февраля при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров, торговых объектов площадью более 1000 кв. м, учреждений культуры и спорта, получении гостиничных услуг, услуг санаторно-курортных организаций, бытовых услуг… и иных учреждений не нужно предъявлять QR-коды и другие документы, подтверждающие, что гражданин старше 18 лет вакцинирован либо переболел коронавирусом менее полугода назад", - говорится в сообщении.Действие данных "фильтров безопасности" временно приостановлено решением оперативного штаба в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе, уточняется в сообщении.После 1 февраля оно может быть вновь возобновлено в зависимости от уровня заболеваемости. Введенные ранее требования по соблюдению масочного режима в общественных местах, на транспорте, торговых объектах, объектах сферы услуг и иные противоэпидемические меры продолжают действовать, поясняется в сообщении.Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлены 52 364 случая COVID-19. Также выявлены 3 случая штамма "омикрон".

https://ria.ru/20220119/kody-1768556002.html

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