https://ria.ru/20220120/ortopediya-1768668959.html

Правительство направит средства на производство ортопедических изделий

Правительство направит средства на производство ортопедических изделий - РИА Новости, 20.01.2022

Правительство направит средства на производство ортопедических изделий

Правительство России в ближайшие три года направит более 2,7 миллиарда рублей на развитие производства медицинских изделий для ортопедии и травматологии,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:26

2022-01-20T09:26

2022-01-20T09:26

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство России в ближайшие три года направит более 2,7 миллиарда рублей на развитие производства медицинских изделий для ортопедии и травматологии, сообщает пресс-служба кабмина."В ближайшие три года свыше 2,7 миллиарда рублей будет направлено на модернизацию производств для выпуска медицинских изделий в области ортопедии и травматологии. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Финансирование предоставят одному из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии – Центру инновационных технологий в ортопедии (ФГУП "ЦИТО"). В этом году на площадке его филиала в Кургане начнется реконструкция и техническое переоснащение производств для выпуска новых медицинских изделий, которые смогут конкурировать с зарубежными аналогами.На площадках ФГУП "ЦИТО" производится более 500 видов протезно-ортопедических изделий, в том числе имплантаты для остеосинтеза и спинальной хирургии, эндопротезы крупных суставов, оборудование для скелетного вытяжения, отмечается в сообщении.

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экономика, курган, михаил мишустин, россия, правительство рф