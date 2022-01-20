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Правительство направит средства на производство ортопедических изделий
Правительство направит средства на производство ортопедических изделий - РИА Новости, 20.01.2022
Правительство направит средства на производство ортопедических изделий
Правительство России в ближайшие три года направит более 2,7 миллиарда рублей на развитие производства медицинских изделий для ортопедии и травматологии,... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:26
2022-01-20T09:26
экономика
курган
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство России в ближайшие три года направит более 2,7 миллиарда рублей на развитие производства медицинских изделий для ортопедии и травматологии, сообщает пресс-служба кабмина."В ближайшие три года свыше 2,7 миллиарда рублей будет направлено на модернизацию производств для выпуска медицинских изделий в области ортопедии и травматологии. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Финансирование предоставят одному из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии – Центру инновационных технологий в ортопедии (ФГУП "ЦИТО"). В этом году на площадке его филиала в Кургане начнется реконструкция и техническое переоснащение производств для выпуска новых медицинских изделий, которые смогут конкурировать с зарубежными аналогами.На площадках ФГУП "ЦИТО" производится более 500 видов протезно-ортопедических изделий, в том числе имплантаты для остеосинтеза и спинальной хирургии, эндопротезы крупных суставов, оборудование для скелетного вытяжения, отмечается в сообщении.
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экономика, курган, михаил мишустин, россия, правительство рф
09:26 20.01.2022
 
Правительство направит средства на производство ортопедических изделий

Правительство направит более 2,7 миллиарда рублей на производство ортопедических изделий

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство России в ближайшие три года направит более 2,7 миллиарда рублей на развитие производства медицинских изделий для ортопедии и травматологии, сообщает пресс-служба кабмина.
"В ближайшие три года свыше 2,7 миллиарда рублей будет направлено на модернизацию производств для выпуска медицинских изделий в области ортопедии и травматологии. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Финансирование предоставят одному из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии – Центру инновационных технологий в ортопедии (ФГУП "ЦИТО"). В этом году на площадке его филиала в Кургане начнется реконструкция и техническое переоснащение производств для выпуска новых медицинских изделий, которые смогут конкурировать с зарубежными аналогами.
На площадках ФГУП "ЦИТО" производится более 500 видов протезно-ортопедических изделий, в том числе имплантаты для остеосинтеза и спинальной хирургии, эндопротезы крупных суставов, оборудование для скелетного вытяжения, отмечается в сообщении.
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ЭкономикаКурганМихаил МишустинРоссияПравительство РФ
 
 
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