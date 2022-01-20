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В Тюменской области выявили первый случай омикрон-штамма

В Тюменской области выявили первый случай омикрон-штамма - РИА Новости, 20.01.2022

В Тюменской области выявили первый случай омикрон-штамма

Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Тюменской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:58

2022-01-20T17:58

2022-01-20T18:14

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коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ТЮМЕНЬ, 20 янв - РИА Новости. Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Тюменской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора."Заболел мужчина 46 лет, не имеющий полного курса вакцинации. Он изолирован, проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя. За границу не выезжал. Ситуация находится на контроле", - говорится в сообщении.Новый геновариант вируса SARS-CoV-2 выявлен Тюменским научно-исследовательским институтом краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора при проведении фрагментарного секвенирования.Таким образом, новый штамм коронавируса выявлен во всех регионах Уральского федерального округа.К четвергу "омикрона" в УрФО не выявляли лишь в Тюменской области и ХМАО, но в четверг управление Роспотребнадзора по ХМАО проинформировало о двух первых случаях "омикрона" в округе.

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