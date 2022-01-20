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В Тюменской области выявили первый случай омикрон-штамма
В Тюменской области выявили первый случай омикрон-штамма - РИА Новости, 20.01.2022
В Тюменской области выявили первый случай омикрон-штамма
Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Тюменской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:58
2022-01-20T17:58
2022-01-20T18:14
тюменская область
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ТЮМЕНЬ, 20 янв - РИА Новости. Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Тюменской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора."Заболел мужчина 46 лет, не имеющий полного курса вакцинации. Он изолирован, проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя. За границу не выезжал. Ситуация находится на контроле", - говорится в сообщении.Новый геновариант вируса SARS-CoV-2 выявлен Тюменским научно-исследовательским институтом краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора при проведении фрагментарного секвенирования.Таким образом, новый штамм коронавируса выявлен во всех регионах Уральского федерального округа.К четвергу "омикрона" в УрФО не выявляли лишь в Тюменской области и ХМАО, но в четверг управление Роспотребнадзора по ХМАО проинформировало о двух первых случаях "омикрона" в округе.
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тюменская область, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, россия, коронавирус в россии
17:58 20.01.2022 (обновлено: 18:14 20.01.2022)
В Тюменской области выявили первый случай омикрон-штамма
В Тюменской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса