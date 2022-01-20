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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/omikron-1768758251.html
В Удмуртии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Удмуртии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 20.01.2022
В Удмуртии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
Штамм коронавируса "омикрон" впервые нашли в Удмуртии – он выявлен у 15 человек, в том числе подростка, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:12
2022-01-20T16:24
распространение коронавируса
общество
удмуртская республика (удмуртия)
здоровье - общество
александр бречалов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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УФА, 20 янв - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" впервые нашли в Удмуртии – он выявлен у 15 человек, в том числе подростка, сообщил глава республики Александр Бречалов.Он напомнил, что сейчас, когда заболеваемость опять начала расти, важно соблюдать элементарные требования безопасности. "Носите маски, старайтесь не посещать мест массового скопления людей, особенно если у вас дома есть пожилые люди или беременные женщины", - обратился глава Удмуртии к жителям региона.По его словам, самое эффективное средство защиты от коронавируса на сегодня - это вакцинация. Прививку от ковида сделали более 679 тысяч жителей Удмуртии.У многих, кто привился весной и летом, подошел срок ревакцинации, 71 тысяча жителей уже ее прошли.
https://ria.ru/20220120/omikron-1768692628.html
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общество, удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, александр бречалов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:12 20.01.2022 (обновлено: 16:24 20.01.2022)
 
В Удмуртии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

Глава Удмуртии Бречалов сообщил о 15 пациентах, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник берет мазок у пациентки
Медицинский работник берет мазок у пациентки - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник берет мазок у пациентки. Архивное фото
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УФА, 20 янв - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" впервые нашли в Удмуртии – он выявлен у 15 человек, в том числе подростка, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"В Удмуртии зафиксировано 15 случаев заболевания новым штаммом – омикроном. Заболевшие есть в Ижевске, Балезинском, Алнашском, Сюмсинском районах. В числе заразившихся подросток 16 лет, девять человек в возрасте от 18 до 64 лет и еще пять - старше 65 лет. Все они пока чувствуют себя удовлетворительно", - написал Бречалов на своей странице в" ВКонтакте".

Он напомнил, что сейчас, когда заболеваемость опять начала расти, важно соблюдать элементарные требования безопасности. "Носите маски, старайтесь не посещать мест массового скопления людей, особенно если у вас дома есть пожилые люди или беременные женщины", - обратился глава Удмуртии к жителям региона.
По его словам, самое эффективное средство защиты от коронавируса на сегодня - это вакцинация. Прививку от ковида сделали более 679 тысяч жителей Удмуртии.
У многих, кто привился весной и летом, подошел срок ревакцинации, 71 тысяча жителей уже ее прошли.
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Распространение коронавирусаОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)Здоровье - ОбществоАлександр БречаловКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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