https://ria.ru/20220120/omikron-1768758251.html
В Удмуртии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Удмуртии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 20.01.2022
В Удмуртии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
Штамм коронавируса "омикрон" впервые нашли в Удмуртии – он выявлен у 15 человек, в том числе подростка, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:12
2022-01-20T16:12
2022-01-20T16:24
распространение коронавируса
общество
удмуртская республика (удмуртия)
здоровье - общество
александр бречалов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586048088_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_f8a324bbeb4ad2dc757c35eae530143d.jpg
УФА, 20 янв - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" впервые нашли в Удмуртии – он выявлен у 15 человек, в том числе подростка, сообщил глава республики Александр Бречалов.Он напомнил, что сейчас, когда заболеваемость опять начала расти, важно соблюдать элементарные требования безопасности. "Носите маски, старайтесь не посещать мест массового скопления людей, особенно если у вас дома есть пожилые люди или беременные женщины", - обратился глава Удмуртии к жителям региона.По его словам, самое эффективное средство защиты от коронавируса на сегодня - это вакцинация. Прививку от ковида сделали более 679 тысяч жителей Удмуртии.У многих, кто привился весной и летом, подошел срок ревакцинации, 71 тысяча жителей уже ее прошли.
https://ria.ru/20220120/omikron-1768692628.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586048088_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_e31405e2dd39c07234b6996fefcee00a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, александр бречалов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:12 20.01.2022 (обновлено: 16:24 20.01.2022)
В Удмуртии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
Глава Удмуртии Бречалов сообщил о 15 пациентах, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса