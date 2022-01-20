https://ria.ru/20220120/omikron-1768758251.html

В Удмуртии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Удмуртии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 20.01.2022

В Удмуртии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

Штамм коронавируса "омикрон" впервые нашли в Удмуртии – он выявлен у 15 человек, в том числе подростка, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:12

2022-01-20T16:12

2022-01-20T16:24

распространение коронавируса

общество

удмуртская республика (удмуртия)

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омикрон-штамм коронавируса

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УФА, 20 янв - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" впервые нашли в Удмуртии – он выявлен у 15 человек, в том числе подростка, сообщил глава республики Александр Бречалов.Он напомнил, что сейчас, когда заболеваемость опять начала расти, важно соблюдать элементарные требования безопасности. "Носите маски, старайтесь не посещать мест массового скопления людей, особенно если у вас дома есть пожилые люди или беременные женщины", - обратился глава Удмуртии к жителям региона.По его словам, самое эффективное средство защиты от коронавируса на сегодня - это вакцинация. Прививку от ковида сделали более 679 тысяч жителей Удмуртии.У многих, кто привился весной и летом, подошел срок ревакцинации, 71 тысяча жителей уже ее прошли.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768692628.html

удмуртская республика (удмуртия)

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