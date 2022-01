https://ria.ru/20220120/netflix-1768532461.html

В 2022 году Netflix выпустит более 20 корейских фильмов и сериалов

2022-01-20T07:16

культура

южная корея

netflix

новости культуры

кино и сериалы

youtube

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сервис Netflix выпустил на YouTube рекламный ролик своих предстоящих проектов. В нем анонсируются более 20 корейских дорам и фильмов, которые выйдут в 2022 году. Среди них, например, многосерийный апокалиптический зомби-хоррор "Все мы мертвы" ("All of Us Are Dead"), премьера которого состоится на платформе 28 января. Еще один долгожданный релиз — романтическая драма "Двадцать пять, двадцать один" ("Twenty-Five Twenty-One") с Ким Тэ Ри ("Служанка") и Нам Джу-хеком ("Фея тяжелой атлетики Ким Бок Чжу"). В этом году на Netflix также состоится премьера корейской версии популярного испанского сериала об ограблениях "Бумажный дом". Одну из главных ролей в нем исполнил Пак Хэсу, известный зрителям по участию в хите "Игра в кальмара". Среди других проектов: криминальный сериал "Ювенальная юстиция" ("Juvenile Justice"), "Завтра" ("Tomorrow"), дорама "The Sound of Magic" ("Звуки волшебства), "Повторный брак и желания" ("Remarriage and Desires") и другие.

южная корея

южная корея, netflix, новости культуры, кино и сериалы, youtube