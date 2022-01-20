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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220120/netflix-1768532461.html
В 2022 году Netflix выпустит более 20 корейских фильмов и сериалов
В 2022 году Netflix выпустит более 20 корейских фильмов и сериалов - РИА Новости, 20.01.2022
В 2022 году Netflix выпустит более 20 корейских фильмов и сериалов
Сервис Netflix выпустил на YouTube рекламный ролик своих предстоящих проектов. В нем анонсируются более 20 корейских дорам и фильмов, которые выйдут в 2022... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T07:16
2022-01-20T07:16
культура
южная корея
netflix
новости культуры
кино и сериалы
youtube
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сервис Netflix выпустил на YouTube рекламный ролик своих предстоящих проектов. В нем анонсируются более 20 корейских дорам и фильмов, которые выйдут в 2022 году. Среди них, например, многосерийный апокалиптический зомби-хоррор "Все мы мертвы" ("All of Us Are Dead"), премьера которого состоится на платформе 28 января. Еще один долгожданный релиз — романтическая драма "Двадцать пять, двадцать один" ("Twenty-Five Twenty-One") с Ким Тэ Ри ("Служанка") и Нам Джу-хеком ("Фея тяжелой атлетики Ким Бок Чжу"). В этом году на Netflix также состоится премьера корейской версии популярного испанского сериала об ограблениях "Бумажный дом". Одну из главных ролей в нем исполнил Пак Хэсу, известный зрителям по участию в хите "Игра в кальмара". Среди других проектов: криминальный сериал "Ювенальная юстиция" ("Juvenile Justice"), "Завтра" ("Tomorrow"), дорама "The Sound of Magic" ("Звуки волшебства), "Повторный брак и желания" ("Remarriage and Desires") и другие.
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южная корея, netflix, новости культуры, кино и сериалы, youtube
07:16 20.01.2022
 
В 2022 году Netflix выпустит более 20 корейских фильмов и сериалов

В 2022 году Netflix выпустит более 20 корейских фильмов и сериалов

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сервис Netflix выпустил на YouTube рекламный ролик своих предстоящих проектов. В нем анонсируются более 20 корейских дорам и фильмов, которые выйдут в 2022 году.
Среди них, например, многосерийный апокалиптический зомби-хоррор "Все мы мертвы" ("All of Us Are Dead"), премьера которого состоится на платформе 28 января.
Еще один долгожданный релиз — романтическая драма "Двадцать пять, двадцать один" ("Twenty-Five Twenty-One") с Ким Тэ Ри ("Служанка") и Нам Джу-хеком ("Фея тяжелой атлетики Ким Бок Чжу").
В этом году на Netflix также состоится премьера корейской версии популярного испанского сериала об ограблениях "Бумажный дом". Одну из главных ролей в нем исполнил Пак Хэсу, известный зрителям по участию в хите "Игра в кальмара".
Среди других проектов: криминальный сериал "Ювенальная юстиция" ("Juvenile Justice"), "Завтра" ("Tomorrow"), дорама "The Sound of Magic" ("Звуки волшебства), "Повторный брак и желания" ("Remarriage and Desires") и другие.
Кадр из сериала Игра в кальмара
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Режиссер "Игры в кальмара" ведет переговоры с Netflix о третьем сезоне
 
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