https://ria.ru/20220120/minzdrav-1768761677.html

Минздрав подготовил рекомендации контакт-центрам для пациентов с COVID-19

Минздрав подготовил рекомендации контакт-центрам для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022

Минздрав подготовил рекомендации контакт-центрам для пациентов с COVID-19

Минздрав России подготовил рекомендации для сотрудников колл-центров по алгоритму дистанционной работы с пациентами с коронавирусом, находящимися на лечении... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:25

2022-01-20T16:25

2022-01-20T16:32

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571906752_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_0cc97c21902567d53e090b37b7571273.jpg

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Минздрав России подготовил рекомендации для сотрудников колл-центров по алгоритму дистанционной работы с пациентами с коронавирусом, находящимися на лечении дома, заявил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко."Минздрав России подготовил и направил в регионы РФ рекомендации, содержащие алгоритмы сбора жалоб, анамнеза, а также алгоритмы дистанционной работы с пациентами с установленным диагнозом новая коронавирусная инфекция (COVID-19), находящимися на амбулаторном лечении. Эти рекомендации предназначены для сотрудников колл-центров и позволяют повысить доступность медицинской помощи для пациентов", - сказал Багненко журналистам.Он отметил, что рекомендации направлены на организацию оперативной и качественной работы колл-центров в условиях подъема заболеваемости из-за "омикрона". Основная задача колл-центров – сбор данных о состоянии обратившегося человека как в рамках первичного опроса обратившихся за помощью пациентов с симптомами СOVID-19, так и в рамках мониторинга состояния пациентов с диагнозом СOVID-19 и ОРВИ, пояснил специалист.По его словам, оператор колл-центра в соответствии с рекомендованным опросником собирает информацию о состоянии пациента и в соответствии с собранными данными, принимается решение о том, можно ли пациенту с СOVID-19 продолжать лечение амбулаторно, или необходима госпитализация.В рамках мониторинга состояния пациента при ухудшении его самочувствия также может быть оформлен вызов врача на дом, подчеркнул Багненко.

https://ria.ru/20201111/kol-tsentry-1584140662.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии