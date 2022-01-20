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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/minzdrav-1768761677.html
Минздрав подготовил рекомендации контакт-центрам для пациентов с COVID-19
Минздрав подготовил рекомендации контакт-центрам для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022
Минздрав подготовил рекомендации контакт-центрам для пациентов с COVID-19
Минздрав России подготовил рекомендации для сотрудников колл-центров по алгоритму дистанционной работы с пациентами с коронавирусом, находящимися на лечении... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:25
2022-01-20T16:32
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Минздрав России подготовил рекомендации для сотрудников колл-центров по алгоритму дистанционной работы с пациентами с коронавирусом, находящимися на лечении дома, заявил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко."Минздрав России подготовил и направил в регионы РФ рекомендации, содержащие алгоритмы сбора жалоб, анамнеза, а также алгоритмы дистанционной работы с пациентами с установленным диагнозом новая коронавирусная инфекция (COVID-19), находящимися на амбулаторном лечении. Эти рекомендации предназначены для сотрудников колл-центров и позволяют повысить доступность медицинской помощи для пациентов", - сказал Багненко журналистам.Он отметил, что рекомендации направлены на организацию оперативной и качественной работы колл-центров в условиях подъема заболеваемости из-за "омикрона". Основная задача колл-центров – сбор данных о состоянии обратившегося человека как в рамках первичного опроса обратившихся за помощью пациентов с симптомами СOVID-19, так и в рамках мониторинга состояния пациентов с диагнозом СOVID-19 и ОРВИ, пояснил специалист.По его словам, оператор колл-центра в соответствии с рекомендованным опросником собирает информацию о состоянии пациента и в соответствии с собранными данными, принимается решение о том, можно ли пациенту с СOVID-19 продолжать лечение амбулаторно, или необходима госпитализация.В рамках мониторинга состояния пациента при ухудшении его самочувствия также может быть оформлен вызов врача на дом, подчеркнул Багненко.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
16:25 20.01.2022 (обновлено: 16:32 20.01.2022)
 
Минздрав подготовил рекомендации контакт-центрам для пациентов с COVID-19

Минздрав подготовил рекомендации контакт-центрам для работы с больными COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Минздрав России подготовил рекомендации для сотрудников колл-центров по алгоритму дистанционной работы с пациентами с коронавирусом, находящимися на лечении дома, заявил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко.
"Минздрав России подготовил и направил в регионы РФ рекомендации, содержащие алгоритмы сбора жалоб, анамнеза, а также алгоритмы дистанционной работы с пациентами с установленным диагнозом новая коронавирусная инфекция (COVID-19), находящимися на амбулаторном лечении. Эти рекомендации предназначены для сотрудников колл-центров и позволяют повысить доступность медицинской помощи для пациентов", - сказал Багненко журналистам.
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В регионах откроют кол-центры для консультаций пациентов с COVID-19
Он отметил, что рекомендации направлены на организацию оперативной и качественной работы колл-центров в условиях подъема заболеваемости из-за "омикрона". Основная задача колл-центров – сбор данных о состоянии обратившегося человека как в рамках первичного опроса обратившихся за помощью пациентов с симптомами СOVID-19, так и в рамках мониторинга состояния пациентов с диагнозом СOVID-19 и ОРВИ, пояснил специалист.
По его словам, оператор колл-центра в соответствии с рекомендованным опросником собирает информацию о состоянии пациента и в соответствии с собранными данными, принимается решение о том, можно ли пациенту с СOVID-19 продолжать лечение амбулаторно, или необходима госпитализация.
В рамках мониторинга состояния пациента при ухудшении его самочувствия также может быть оформлен вызов врача на дом, подчеркнул Багненко.
 
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