https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768721391.html
В Кузбассе студентам-медикам заплатят за помощь населению во время пандемии
В Кузбассе студентам-медикам заплатят за помощь населению во время пандемии - РИА Новости, 20.01.2022
В Кузбассе студентам-медикам заплатят за помощь населению во время пандемии
Депутаты кузбасского парламента одобрили законопроект, предусматривающий оплату работы студентов-медиков по оказанию помощи населению в период пандемии... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:39
2022-01-20T13:39
2022-01-20T13:39
распространение коронавируса
общество
кемеровская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
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КЕМЕРОВО, 20 янв - РИА Новости. Депутаты кузбасского парламента одобрили законопроект, предусматривающий оплату работы студентов-медиков по оказанию помощи населению в период пандемии коронавируса."В двух чтениях депутаты приняли изменения в региональный закон "О здравоохранении", в результате которых установлена мера социальной поддержки студентам-медикам, оказавшим в качестве практической подготовки в феврале-марте 2022 года медицинскую помощь населению Кузбасса в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Для учащихся медицинских вузов проект закона предусматривает выплату в размере 11,5 тысячи рублей, студентам профессиональных образовательных организаций – 8 тысяч рублей за каждый месяц работы", – говорится в сообщении парламента.По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлено 90 420 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 82 680 пациентов, 1817 человек скончались.
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общество, кемеровская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Кузбассе студентам-медикам заплатят за помощь населению во время пандемии
Студентам-медикам в Кузбассе заплатят за помощь населению во время пандемии коронавируса