https://ria.ru/20220120/kholodnayavoyna-1768797737.html

Россия хочет вернуть период Холодной войны, заявил Блинкен

Россия хочет вернуть период Холодной войны, заявил Блинкен - РИА Новости, 20.01.2022

Россия хочет вернуть период Холодной войны, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в России хотят вернуть период Холодной войны. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T19:01

2022-01-20T19:01

2022-01-20T21:37

в мире

берлин (город)

сша

энтони блинкен

россия

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в России хотят вернуть период Холодной войны."Сейчас похоже, что (президент РФ Владимир) Путин хочет вернуть эту эпоху. Мы надеемся, что нет", - сказал Блинкен.Его выступление в Берлине транслировал сайт Госдепа. По словам Блинкена, неслучайно, что он озвучивает свои мысли именно в немецкой столице, которая испытала на себе самый большой эффект в ходе той эпохи.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html

берлин (город)

сша

россия

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в мире, берлин (город), сша, энтони блинкен, россия