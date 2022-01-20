https://ria.ru/20220120/kholodnayavoyna-1768797737.html
Россия хочет вернуть период Холодной войны, заявил Блинкен
Россия хочет вернуть период Холодной войны, заявил Блинкен - РИА Новости, 20.01.2022
Россия хочет вернуть период Холодной войны, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в России хотят вернуть период Холодной войны. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:01
2022-01-20T19:01
2022-01-20T21:37
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в России хотят вернуть период Холодной войны."Сейчас похоже, что (президент РФ Владимир) Путин хочет вернуть эту эпоху. Мы надеемся, что нет", - сказал Блинкен.Его выступление в Берлине транслировал сайт Госдепа. По словам Блинкена, неслучайно, что он озвучивает свои мысли именно в немецкой столице, которая испытала на себе самый большой эффект в ходе той эпохи.
https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html
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в мире, берлин (город), сша, энтони блинкен, россия
19:01 20.01.2022 (обновлено: 21:37 20.01.2022)
Россия хочет вернуть период Холодной войны, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: президент Путин хочет вернуть период Холодной войны