https://ria.ru/20220120/khodchenkova-1768782975.html
"Несите огнетушитель": Ходченкова взорвала Сеть обнаженными фото
"Несите огнетушитель": Ходченкова взорвала Сеть обнаженными фото - РИА Новости, 20.01.2022
"Несите огнетушитель": Ходченкова взорвала Сеть обнаженными фото
Светлана Ходченкова в социальных сетях разместила полностью обнаженное фото: звезда запечатлена лежащей на песке. Кадр выдержан в черно-белых тонах. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:25
2022-01-20T18:25
2022-01-20T18:25
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Светлана Ходченкова в социальных сетях разместила полностью обнаженное фото: звезда запечатлена лежащей на песке. Кадр выдержан в черно-белых тонах.Поклонники оценили не только художественный особенности публикации, но и отличную форму Светланы.Внешний вид Ходченкова поддерживает регулярными тренировками на пилоне – она часто делится с фанатами видео с занятий.Широкую известность Светлане принесла роль в фильме Станислава Говорухина "Благословите женщину". Вдова режиссера ранее прокомментировала слухи о романе Говорухина с актрисой.
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шоу-бизнес, светлана ходченкова, знаменитости
"Несите огнетушитель": Ходченкова взорвала Сеть обнаженными фото
Ходченкова взорвала Сеть обнаженными черно-белыми фото на песке