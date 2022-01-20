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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220120/khodchenkova-1768782975.html
"Несите огнетушитель": Ходченкова взорвала Сеть обнаженными фото
"Несите огнетушитель": Ходченкова взорвала Сеть обнаженными фото - РИА Новости, 20.01.2022
"Несите огнетушитель": Ходченкова взорвала Сеть обнаженными фото
Светлана Ходченкова в социальных сетях разместила полностью обнаженное фото: звезда запечатлена лежащей на песке. Кадр выдержан в черно-белых тонах. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:25
2022-01-20T18:25
шоубиз
шоу-бизнес
светлана ходченкова
знаменитости
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Светлана Ходченкова в социальных сетях разместила полностью обнаженное фото: звезда запечатлена лежащей на песке. Кадр выдержан в черно-белых тонах.Поклонники оценили не только художественный особенности публикации, но и отличную форму Светланы.Внешний вид Ходченкова поддерживает регулярными тренировками на пилоне – она часто делится с фанатами видео с занятий.Широкую известность Светлане принесла роль в фильме Станислава Говорухина "Благословите женщину". Вдова режиссера ранее прокомментировала слухи о романе Говорухина с актрисой.
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шоу-бизнес, светлана ходченкова, знаменитости
18:25 20.01.2022
 
"Несите огнетушитель": Ходченкова взорвала Сеть обнаженными фото

Ходченкова взорвала Сеть обнаженными черно-белыми фото на песке

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Ходченкова перед премьерой фильма "Росомаха: Бессмертный"
Актриса Светлана Ходченкова перед премьерой фильма Росомаха: Бессмертный - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Светлана Ходченкова в социальных сетях разместила полностью обнаженное фото: звезда запечатлена лежащей на песке. Кадр выдержан в черно-белых тонах.
Поклонники оценили не только художественный особенности публикации, но и отличную форму Светланы.

"Несите огнетушитель, горим!", "Какие красивые линии…", "Шикарные ножки у вас!" – написали в комментариях.

Внешний вид Ходченкова поддерживает регулярными тренировками на пилоне – она часто делится с фанатами видео с занятий.

"У меня три подруги насмотрелись на вас и пошли на занятия pole dance", – написала подписчица.

Широкую известность Светлане принесла роль в фильме Станислава Говорухина "Благословите женщину". Вдова режиссера ранее прокомментировала слухи о романе Говорухина с актрисой.
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