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В Кемерово суд продлил арест пяти фигурантам дела о ЧП на "Листвяжной"
В Кемерово суд продлил арест пяти фигурантам дела о ЧП на "Листвяжной" - РИА Новости, 20.01.2022
В Кемерово суд продлил арест пяти фигурантам дела о ЧП на "Листвяжной"
Заводский районный суд в Кемерово продлил арест первым пяти фигурантам дела о трагедии на шахте "Листвяжная", в результате которой погиб 51 человек, сообщили... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:39
2022-01-20T11:39
происшествия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 20 янв – РИА Новости. Заводский районный суд в Кемерово продлил арест первым пяти фигурантам дела о трагедии на шахте "Листвяжная", в результате которой погиб 51 человек, сообщили РИА Новости в суде.Ранее сообщалось, что 25 ноября были задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок. Им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Центральный районный суд арестовал их до 25 января текущего года.По делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ) до 26 января текущего года были арестованы инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров Вячеслав Семыкин. По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее."(Махракову - ред.) продлили арест до 25 апреля, Молоствову до 25 апреля, Герасименку – до 25 апреля, Винокуров – до 26 апреля, Семыкин – до 26 апреля", – сказали в суде.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 217 (нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.
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происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
11:39 20.01.2022
 
В Кемерово суд продлил арест пяти фигурантам дела о ЧП на "Листвяжной"

Суд в Кемерово продлил арест пяти фигурантам дела о трагедии на "Листвяжной"

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкПервый заместитель директора шахты "Листвяжная" Андрей Молостов в Центральном районном суде в Кемерове
Первый заместитель директора шахты Листвяжная Андрей Молостов в Центральном районном суде в Кемерове - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Первый заместитель директора шахты "Листвяжная" Андрей Молостов в Центральном районном суде в Кемерове
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КЕМЕРОВО, 20 янв – РИА Новости. Заводский районный суд в Кемерово продлил арест первым пяти фигурантам дела о трагедии на шахте "Листвяжная", в результате которой погиб 51 человек, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее сообщалось, что 25 ноября были задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок. Им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Центральный районный суд арестовал их до 25 января текущего года.
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По делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ) до 26 января текущего года были арестованы инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров Вячеслав Семыкин. По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
"(Махракову - ред.) продлили арест до 25 апреля, Молоствову до 25 апреля, Герасименку – до 25 апреля, Винокуров – до 26 апреля, Семыкин – до 26 апреля", – сказали в суде.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 217 (нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.
 
ПроисшествияКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)РоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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