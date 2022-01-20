В Кемерово суд продлил арест пяти фигурантам дела о ЧП на "Листвяжной"
Суд в Кемерово продлил арест пяти фигурантам дела о трагедии на "Листвяжной"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкПервый заместитель директора шахты "Листвяжная" Андрей Молостов в Центральном районном суде в Кемерове
Первый заместитель директора шахты "Листвяжная" Андрей Молостов в Центральном районном суде в Кемерове
Ранее сообщалось, что 25 ноября были задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок. Им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Центральный районный суд арестовал их до 25 января текущего года.
30 декабря 2021, 07:44Суд оставил в СИЗО главного инженера шахты "Листвяжная"
По делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ) до 26 января текущего года были арестованы инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров Вячеслав Семыкин. По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
"(Махракову - ред.) продлили арест до 25 апреля, Молоствову до 25 апреля, Герасименку – до 25 апреля, Винокуров – до 26 апреля, Семыкин – до 26 апреля", – сказали в суде.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 217 (нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.