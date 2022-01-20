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Пушков раскрыл суть американской глупости
Пушков указал США на их "потрясающую глупость" - РИА Новости, 20.01.2022
Пушков раскрыл суть американской глупости
Американские аналитики демонстрируют потрясающую глупость, распространяя тезис о страхе России перед "демократической Украиной". Таким мнением в своем... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T08:56
2022-01-20T19:31
в мире
украина
сша
алексей пушков
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американские аналитики демонстрируют потрясающую глупость, распространяя тезис о страхе России перед "демократической Украиной". Таким мнением в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.По словам политика, в США специалисты не только не знают, но и не пытаются понять истинное отношение россиян к ситуации на Украине.В России найдется мало людей, которые мечтали бы о том "бедламе", происходящем на Украине в настоящее время, поэтому завидовать этому невозможно, заключил Пушков.Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол написал на странице в Twiiter, что настоящую угрозу для Москвы представляет не перспективное вступление Украины в НАТО, а демократический режим в этой стране.
https://ria.ru/20220120/ukraina-1768652655.html
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в мире, украина, сша, алексей пушков, совет федерации рф
08:56 20.01.2022 (обновлено: 19:31 20.01.2022)
 
Пушков указал США на их "потрясающую глупость"

Сенатор Пушков: США показали глупость, говоря о страхе России перед демократией на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американские аналитики демонстрируют потрясающую глупость, распространяя тезис о страхе России перед "демократической Украиной". Таким мнением в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.
По словам политика, в США специалисты не только не знают, но и не пытаются понять истинное отношение россиян к ситуации на Украине.
"…они живут в ложных идеологемах, где им удобно и комфортно", – пояснил он.
В России найдется мало людей, которые мечтали бы о том "бедламе", происходящем на Украине в настоящее время, поэтому завидовать этому невозможно, заключил Пушков.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
00:58
Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол написал на странице в Twiiter, что настоящую угрозу для Москвы представляет не перспективное вступление Украины в НАТО, а демократический режим в этой стране.
 
В миреУкраинаСШААлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
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