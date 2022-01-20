https://ria.ru/20220120/glupost-1768666195.html

Пушков раскрыл суть американской глупости

Пушков указал США на их "потрясающую глупость" - РИА Новости, 20.01.2022

Пушков раскрыл суть американской глупости

Американские аналитики демонстрируют потрясающую глупость, распространяя тезис о страхе России перед "демократической Украиной". Таким мнением в своем... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T08:56

2022-01-20T08:56

2022-01-20T19:31

в мире

украина

сша

алексей пушков

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американские аналитики демонстрируют потрясающую глупость, распространяя тезис о страхе России перед "демократической Украиной". Таким мнением в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.По словам политика, в США специалисты не только не знают, но и не пытаются понять истинное отношение россиян к ситуации на Украине.В России найдется мало людей, которые мечтали бы о том "бедламе", происходящем на Украине в настоящее время, поэтому завидовать этому невозможно, заключил Пушков.Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол написал на странице в Twiiter, что настоящую угрозу для Москвы представляет не перспективное вступление Украины в НАТО, а демократический режим в этой стране.

https://ria.ru/20220120/ukraina-1768652655.html

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в мире, украина, сша, алексей пушков, совет федерации рф