В Париже рассказали, чего ждут от встречи Лаврова и Блинкена
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан: встреча Лаврова и Блинкена в Женеве будет полезной
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая состоится в швейцарской Женеве в пятницу, была бы полезной и важной в рамках диалога между сторонами, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США сообщила, что Блинкен встретится в пятницу в Женеве с Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что встреча прорабатывается.
"Мы по-прежнему готовы к диалогу и потому хотим, чтобы Россия тоже была к нему готова. Переговоры, которые пройдут в пятницу в Женеве, между моим американским коллегой и господином Лавровым, будут полезными и важными с этой точки зрения", - сказал Ле Дриан в ходе встречи в Париже с главой МИД Канады Мелани Жоли. Его слова приводит пресс-служба французского ведомства.
Министр иностранных дел Франции выступил за "требовательный диалог" с Россией и изложил четыре темы, "которые должны быть на столе" переговоров по теме безопасности. В их числе подтверждение принципов Хельсинских соглашений и Парижской хартии 1990 года, вопрос о контроле над вооружениями, "предсказуемость и прозрачность военных действий" и реализация минских соглашений в "нормандском формате" по Донбассу.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе.
Глава Ле Дриан подчеркнул, что эскалация на Украине будет иметь для России "большую цену" и обернется "огромными последствиями".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.