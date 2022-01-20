Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/donbass-1768779195.html
В ЛНР намерены вскрыть 15 мест захоронений жертв конфликта в Донбассе
В ЛНР намерены вскрыть 15 мест захоронений жертв конфликта в Донбассе - РИА Новости, 20.01.2022
В ЛНР намерены вскрыть 15 мест захоронений жертв конфликта в Донбассе
Более 15 стихийных единичных и массовых захоронений жертв конфликта в Донбассе планируют вскрыть на территории самопровозглашенной Луганской народной республики РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:31
2022-01-20T17:31
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756953782_402:0:3630:1816_1920x0_80_0_0_6fb5190fcedf1c8a94911d309c582085.jpg
ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Более 15 стихийных единичных и массовых захоронений жертв конфликта в Донбассе планируют вскрыть на территории самопровозглашенной Луганской народной республики в текущем году в рамках работ по поиску без вести пропавших, заявила руководитель межведомственной рабочей группы, занимающейся этим вопросом в ЛНР, Анна Сорока.Летом в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. Всего с августа прошлого года в рамках деятельности рабочей группы из массовых стихийных захоронений в ЛНР извлекли останки почти 300 жертв конфликта в Донбассе."В целом в планах межведомственной рабочей группы (на 2022 год – ред.) вскрытие более 15 захоронений", - заявила Сорока на заседании группы.Она уточнила, что данные работы будут вестись в том числе в подконтрольных республике поселках Красный Яр, Малониколаевка, Дьяково и городе Луганск.
https://ria.ru/20220118/obstrely-1768469314.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756953782_806:0:3227:1816_1920x0_80_0_0_f3db43c33c21f73bf540f81971d273a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:31 20.01.2022
 
В ЛНР намерены вскрыть 15 мест захоронений жертв конфликта в Донбассе

В ЛНР сообщили о планах вскрыть более 15 мест захоронений жертв конфликта в Донбассе

© РИА НовостиКресты на месте захоронения в ЛНР жертв конфликта в Донбассе
Кресты на месте захоронения в ЛНР жертв конфликта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости
Кресты на месте захоронения в ЛНР жертв конфликта в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Более 15 стихийных единичных и массовых захоронений жертв конфликта в Донбассе планируют вскрыть на территории самопровозглашенной Луганской народной республики в текущем году в рамках работ по поиску без вести пропавших, заявила руководитель межведомственной рабочей группы, занимающейся этим вопросом в ЛНР, Анна Сорока.
Летом в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. Всего с августа прошлого года в рамках деятельности рабочей группы из массовых стихийных захоронений в ЛНР извлекли останки почти 300 жертв конфликта в Донбассе.
"В целом в планах межведомственной рабочей группы (на 2022 год – ред.) вскрытие более 15 захоронений", - заявила Сорока на заседании группы.
Она уточнила, что данные работы будут вестись в том числе в подконтрольных республике поселках Красный Яр, Малониколаевка, Дьяково и городе Луганск.
Военнослужащий ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 23:43
Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США выдвинули обвинения против белорусских чиновников из-за посадки Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
23:22Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше
23:18Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
23:09В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
23:02В Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине
23:02Британские парламентарии посетили Донбасс
Лента новостейМолния
МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША выдвинули обвинения против белорусских чиновников из-за посадки RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликтуЗеленский прогулялся с Дудой по горам в ПольшеБоевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере СирииВ Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газВ Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на УкраинеБританские парламентарии посетили Донбасс