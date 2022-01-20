https://ria.ru/20220120/donbass-1768779195.html

В ЛНР намерены вскрыть 15 мест захоронений жертв конфликта в Донбассе

В ЛНР намерены вскрыть 15 мест захоронений жертв конфликта в Донбассе - РИА Новости, 20.01.2022

В ЛНР намерены вскрыть 15 мест захоронений жертв конфликта в Донбассе

Более 15 стихийных единичных и массовых захоронений жертв конфликта в Донбассе планируют вскрыть на территории самопровозглашенной Луганской народной республики РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:31

2022-01-20T17:31

2022-01-20T17:31

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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Более 15 стихийных единичных и массовых захоронений жертв конфликта в Донбассе планируют вскрыть на территории самопровозглашенной Луганской народной республики в текущем году в рамках работ по поиску без вести пропавших, заявила руководитель межведомственной рабочей группы, занимающейся этим вопросом в ЛНР, Анна Сорока.Летом в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. Всего с августа прошлого года в рамках деятельности рабочей группы из массовых стихийных захоронений в ЛНР извлекли останки почти 300 жертв конфликта в Донбассе."В целом в планах межведомственной рабочей группы (на 2022 год – ред.) вскрытие более 15 захоронений", - заявила Сорока на заседании группы.Она уточнила, что данные работы будут вестись в том числе в подконтрольных республике поселках Красный Яр, Малониколаевка, Дьяково и городе Луганск.

https://ria.ru/20220118/obstrely-1768469314.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр