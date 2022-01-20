https://ria.ru/20220120/bidenthreats-1768745395.html

Чем Байден пытается запугать Россию

Чем Байден пытается запугать Россию - РИА Новости, 20.01.2022

Чем Байден пытается запугать Россию

Невиданные" санкции и "очень сильное наказание", словом, катастрофа — вот что ждет Россию после "атаки на Украину", предупредил президент США. Но все это только РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:46

2022-01-20T15:46

2022-01-20T21:41

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

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дональд трамп

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Ксения Марсина. "Невиданные" санкции и "очень сильное наказание", словом, катастрофа — вот что ждет Россию после "атаки на Украину", предупредил президент США. Но все это только при полномасштабном конфликте. На "незначительное вторжение" Вашингтон отреагирует иначе, уточнил он. Журналисты так и не поняли, что имел в виду глава государства. Впрочем, вопрос о размещении вооружений Вашингтон готов обсуждать с Москвой — и тут разночтений нет."Путин не хочет войны"Итоги первого года в Белом доме Байден подводил на фоне падающих рейтингов. Если после вступления в должность его деятельность одобрял каждый второй опрошенный, с августа разочарование нарастало, и в симпатии к президенту теперь признается лишь каждый третий. Уровень поддержки — около 42 процентов. Хуже было только у Дональда Трампа.Но это не помешало говорить о "больших успехах" во внутренней политике. Было бы еще лучше, да мешала пандемия. Байден рассказывал о развитии инфраструктуры и социальной сферы, экономических реформах, обещал не вводить локдаун и не закрывать школы.Но большую часть времени посвятил внешней политике. В основном — России и Украине. Спрашивали об этом и сами журналисты: пять из двадцати четырех вопросов так или иначе касались угрозы российского вторжения. "Я думаю, он (президент Путин. — Прим. ред.) должен что-то сделать. Думаю, он начнет действовать", — заверял с трибуны Байден. И сам себе противоречил: "Полагаю, Путин все еще не хочет какой-либо полноценной войны. <…> В отношении ядерной державы надо проявлять осторожность".Дальнейшие пояснения еще больше все запутали. Президент сообщил, что "незначительное вторжение" России вызовет меньшую реакцию Вашингтона, чем полномасштабное. И уточнил, что речь идет о том, что Москва якобы уже делает на территории Украины.По СМИ прокатилась волна негодования. Оправдываться пришлось официальному представителю Белого дома. Джен Псаки предлагала трактовать слова президента так: "Если вооруженные силы России перейдут границу Украины, это <…> будет встречено стремительным, жестким и единым ответом со стороны США и их союзников <…>. Сегодня президент подтвердил, что на эти акты российской агрессии последует решительный, зеркальный и сплоченный ответ".Четыре рычага давления"Планы вторжения" западные СМИ муссируют уже несколько месяцев. В Москве это постоянно опровергают. "Мы не собираемся предпринимать никаких агрессивных действий. Не намерены атаковать, нападать или вторгаться на Украину", — говорил, например, замминистра иностранных дел Сергей Рябков.Однако Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток, опасаясь, что Запад хочет использовать Украину как плацдарм, создавая угрозу безопасности.Байден на пресс-конференции уточнил, что Путин хочет гарантий по двум вопросам: Украина никогда не вступит в НАТО и на ее территории не разместят стратегическое и ядерное оружие. "По второму пункту мы можем что-то придумать", — сказал Байден, отметив также, что у Киева "мало шансов присоединиться к альянсу".В Североатлантическом блоке нет единства по поводу того, как именно следует реагировать в случае агрессии против Украины. В Вашингтоне подготовили большой пакет санкций: "такого Путин еще не видел". "Если это произойдет, Россия дорого заплатит. <…> Для России будет катастрофой вторжение в Украину", — угрожал Байден. Например, по его словам, компании могут лишить возможности проводить операции с долларами.У США, по мнению экспертов, осталось четыре рычага давления на российскую экономику. Один из них — отключение от SWIFT, пояснил руководитель научного направления Института США и Канады Виктор Супян."Непонятно, как с нами будут расплачиваться за поставки газа и нефти. Конечно, это ударит и по западным странам. Второй рычаг — запрет на работу с российскими ценными бумагами. Мы не сможем продавать наши облигации на зарубежных рынках", — говорит эксперт.По его словам, третий и четвертый рычаги — запреты на хождение в России банковских карт Visa и Mastercard и на продажу комплектующих для бытовой и электронной техники."Не скупайте гречку и спички"В Киеве тем временем призвали не ждать "вторжения России" и предпринять жесткие меры против Москвы, сообщил американский портал Axios. "Президент ясно дал понять: санкции против "Северного потока — 2" нужны сейчас", — пояснил источник, близкий к украинскому лидеру.Владимир Зеленский даже обратился к украинцам, посоветовав им "выдохнуть и успокоиться", не скупать в магазинах гречку и спички. "Сейчас единственный повод для паники — если после восьми лет войны мы будем поддаваться панике: снимать со счетов деньги, разбирать все с полок, сбрасывать всем друзьям и знакомым фейки и страшилки. Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять", — сказал глава государства.По его словам, армия готова к любому сценарию, при этом Киев делает все, "чтобы решить конфликты дипломатическим путем". "Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности, у нас сильная, смелая, готовая каждый день ко всему армия, и это не новость", — убеждал соотечественников Зеленский.Вашингтон "в случае российского вторжения" отправлять войска на помощь Киеву не собирается, сообщили в Associated Press. "У США нет договорных обязательств перед Украиной, и война с Россией была бы огромной авантюрой", — считают там.При этом, постоянно говоря о напряжении в регионе, Госдеп разрешил балтийским странам поставлять Киеву ракеты и другое оружие американского производства, в том числе противотанковые комплексы Javelin. Но именно это и военные маневры создают напряжение, подчеркнули в Кремле.Угрозы, которые произносят в США, повторяются "под кальку", и Москва не видит необходимости их комментировать, однако они способны спровоцировать Киев на силовое решение в Донбассе, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Более того, подобные заявления способны "вселить совершенно ошибочные надежды в "горячие головы", а украинское руководство "под сурдинку" заново начнет гражданскую войну. Вот такой сценарий действительно беспокоит Москву.

https://ria.ru/20220112/brussels-1767544277.html

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киев, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, дональд трамп, swift, javelin (птрк), северный поток — 2, россия