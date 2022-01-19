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В Ленинградской области студентка пыталась взорвать банкомат
В Ленинградской области студентка пыталась взорвать банкомат - РИА Новости, 19.01.2022
В Ленинградской области студентка пыталась взорвать банкомат
Оперативники задержали студентку, подозреваемую в попытке взорвать банкомат с помощью газового баллона в Ленинградской области, сообщает в среду региональная... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:43
2022-01-19T12:43
происшествия
санкт-петербург
гатчинский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Оперативники задержали студентку, подозреваемую в попытке взорвать банкомат с помощью газового баллона в Ленинградской области, сообщает в среду региональная полиция."Сотрудники полиции в Гатчинском районе Ленинградской области задержали девушку, подозреваемую в попытке вскрытия банкомата. 21-летняя студентка использовала для вскрытия банкомата газовый баллон и пластиковые трубки", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, накануне в поселке Вырица неизвестная попыталась вскрыть банкомат с 3,3 миллионами рублей, подсоединив к нему через пластиковые трубки газовый баллон. Злоумышленницу спугнул охранник.Подозреваемую задержали дома в Петербурге, по уголовному делу ей вменяется покушение на кражу. "В ходе обыска у нее дома полицейские изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, а также отмычки от дверных замков и комплект ножей", - сказано в сообщении.По данным источника РИА Новости в силовых структурах, девушка – студентка Санкт-Петербургской юридической академии.
https://ria.ru/20210923/bankomat-1751419176.html
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санкт-петербург
гатчинский район
ленинградская область
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происшествия, санкт-петербург, гатчинский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:43 19.01.2022
 
В Ленинградской области студентка пыталась взорвать банкомат

В Ленинградской области задержали студентку, пытавшуюся взорвать банкомат газовым баллоном

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Оперативники задержали студентку, подозреваемую в попытке взорвать банкомат с помощью газового баллона в Ленинградской области, сообщает в среду региональная полиция.
"Сотрудники полиции в Гатчинском районе Ленинградской области задержали девушку, подозреваемую в попытке вскрытия банкомата. 21-летняя студентка использовала для вскрытия банкомата газовый баллон и пластиковые трубки", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, накануне в поселке Вырица неизвестная попыталась вскрыть банкомат с 3,3 миллионами рублей, подсоединив к нему через пластиковые трубки газовый баллон. Злоумышленницу спугнул охранник.
Подозреваемую задержали дома в Петербурге, по уголовному делу ей вменяется покушение на кражу. "В ходе обыска у нее дома полицейские изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, а также отмычки от дверных замков и комплект ножей", - сказано в сообщении.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах, девушка – студентка Санкт-Петербургской юридической академии.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургГатчинский районЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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