https://ria.ru/20220119/vzryv-1768531270.html

В Ленинградской области студентка пыталась взорвать банкомат

В Ленинградской области студентка пыталась взорвать банкомат - РИА Новости, 19.01.2022

В Ленинградской области студентка пыталась взорвать банкомат

Оперативники задержали студентку, подозреваемую в попытке взорвать банкомат с помощью газового баллона в Ленинградской области, сообщает в среду региональная... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:43

2022-01-19T12:43

2022-01-19T12:43

происшествия

санкт-петербург

гатчинский район

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Оперативники задержали студентку, подозреваемую в попытке взорвать банкомат с помощью газового баллона в Ленинградской области, сообщает в среду региональная полиция."Сотрудники полиции в Гатчинском районе Ленинградской области задержали девушку, подозреваемую в попытке вскрытия банкомата. 21-летняя студентка использовала для вскрытия банкомата газовый баллон и пластиковые трубки", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, накануне в поселке Вырица неизвестная попыталась вскрыть банкомат с 3,3 миллионами рублей, подсоединив к нему через пластиковые трубки газовый баллон. Злоумышленницу спугнул охранник.Подозреваемую задержали дома в Петербурге, по уголовному делу ей вменяется покушение на кражу. "В ходе обыска у нее дома полицейские изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, а также отмычки от дверных замков и комплект ножей", - сказано в сообщении.По данным источника РИА Новости в силовых структурах, девушка – студентка Санкт-Петербургской юридической академии.

https://ria.ru/20210923/bankomat-1751419176.html

https://ria.ru/20210915/student-1750100291.html

санкт-петербург

гатчинский район

ленинградская область

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происшествия, санкт-петербург, гатчинский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)