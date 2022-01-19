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Встреча политсоветников нормандской "четверки" обсуждается, заявил источник

Встреча политсоветников нормандской "четверки" обсуждается, заявил источник - РИА Новости, 19.01.2022

Встреча политсоветников нормандской "четверки" обсуждается, заявил источник

Возможность встречи политсоветников лидеров стран нормандской "четверки" обсуждается, точные сроки не определены, сообщил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:19

2022-01-19T15:19

2022-01-19T15:19

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Возможность встречи политсоветников лидеров стран нормандской "четверки" обсуждается, точные сроки не определены, сообщил РИА Новости источник в Москве."Сейчас обсуждается возможность встречи политсоветников лидеров стран "четверки". Сроки не определены", - рассказал он.Ранее официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе сообщила, что Берлин стремится провести встречу в "нормандском формате" и работает над проведением такой встречи, но даты по-прежнему нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/normandskayachetverka-1756248726.html

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