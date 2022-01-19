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Встреча политсоветников нормандской "четверки" обсуждается, заявил источник
Встреча политсоветников нормандской "четверки" обсуждается, заявил источник - РИА Новости, 19.01.2022
Встреча политсоветников нормандской "четверки" обсуждается, заявил источник
Возможность встречи политсоветников лидеров стран нормандской "четверки" обсуждается, точные сроки не определены, сообщил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:19
2022-01-19T15:19
в мире
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москва
мид германии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Возможность встречи политсоветников лидеров стран нормандской "четверки" обсуждается, точные сроки не определены, сообщил РИА Новости источник в Москве."Сейчас обсуждается возможность встречи политсоветников лидеров стран "четверки". Сроки не определены", - рассказал он.Ранее официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе сообщила, что Берлин стремится провести встречу в "нормандском формате" и работает над проведением такой встречи, но даты по-прежнему нет.
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в мире, берлин (город), москва, мид германии, ситуация в днр и лнр
15:19 19.01.2022
 
Встреча политсоветников нормандской "четверки" обсуждается, заявил источник

Источник: встреча политсоветников лидеров стран нормандской "четверки" обсуждается

© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВстреча лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Встреча лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Возможность встречи политсоветников лидеров стран нормандской "четверки" обсуждается, точные сроки не определены, сообщил РИА Новости источник в Москве.
"Сейчас обсуждается возможность встречи политсоветников лидеров стран "четверки". Сроки не определены", - рассказал он.
Ранее официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе сообщила, что Берлин стремится провести встречу в "нормандском формате" и работает над проведением такой встречи, но даты по-прежнему нет.
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