https://ria.ru/20220119/voyska-1768477748.html

Посольство в США напомнило, что Россия не намерена нападать на Украину

Посольство в США напомнило, что Россия не намерена нападать на Украину - РИА Новости, 19.01.2022

Посольство в США напомнило, что Россия не намерена нападать на Украину

Посольство РФ в Вашингтоне отвергло заявления американской администрации о том, что Россия готовится к эскалации ситуации вокруг Украины: перемещать войска по... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T04:46

2022-01-19T04:46

2022-01-19T04:46

в мире

украина

киев

белоруссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вашингтон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767784541_0:275:1869:1326_1920x0_80_0_0_4a8f7ab8804a8a197247b388a254fc76.jpg

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне отвергло заявления американской администрации о том, что Россия готовится к эскалации ситуации вокруг Украины: перемещать войска по своей территории — право любого государства."Практика перемещения войск на собственной земле — наше суверенное право", — напомнили в посольстве.Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что Белоруссия может сыграть роль в приписываемых России планах по эскалации вокруг Украины. При этом он не привел никаких доказательств своим утверждениям.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220119/provokatsii-1768477333.html

украина

киев

белоруссия

вашингтон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон, россия