Посольство в США напомнило, что Россия не намерена нападать на Украину
Посольство России в США: перемещать войска по своей территории — право любого государства
Колонна танков Т-72Б3 во время военных учений. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне отвергло заявления американской администрации о том, что Россия готовится к эскалации ситуации вокруг Украины: перемещать войска по своей территории — право любого государства.
"Высокопоставленные чиновники Белого дома, госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Более того, утверждали, что наша страна может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии. В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать, — говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.
"Практика перемещения войск на собственной земле — наше суверенное право", — напомнили в посольстве.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что Белоруссия может сыграть роль в приписываемых России планах по эскалации вокруг Украины. При этом он не привел никаких доказательств своим утверждениям.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.