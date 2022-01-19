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Посольство в США напомнило, что Россия не намерена нападать на Украину
Посольство в США напомнило, что Россия не намерена нападать на Украину - РИА Новости, 19.01.2022
Посольство в США напомнило, что Россия не намерена нападать на Украину
Посольство РФ в Вашингтоне отвергло заявления американской администрации о том, что Россия готовится к эскалации ситуации вокруг Украины: перемещать войска по... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T04:46
2022-01-19T04:46
в мире
украина
киев
белоруссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне отвергло заявления американской администрации о том, что Россия готовится к эскалации ситуации вокруг Украины: перемещать войска по своей территории — право любого государства."Практика перемещения войск на собственной земле — наше суверенное право", — напомнили в посольстве.Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что Белоруссия может сыграть роль в приписываемых России планах по эскалации вокруг Украины. При этом он не привел никаких доказательств своим утверждениям.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
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в мире, украина, киев, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон, россия
04:46 19.01.2022
 
Посольство в США напомнило, что Россия не намерена нападать на Украину

Посольство России в США: перемещать войска по своей территории — право любого государства

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна танков Т-72Б3 во время военных учений
Колонна танков Т-72Б3 во время военных учений - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Колонна танков Т-72Б3 во время военных учений. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне отвергло заявления американской администрации о том, что Россия готовится к эскалации ситуации вокруг Украины: перемещать войска по своей территории — право любого государства.

"Высокопоставленные чиновники Белого дома, госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Более того, утверждали, что наша страна может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии. В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать, — говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

"Практика перемещения войск на собственной земле — наше суверенное право", — напомнили в посольстве.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что Белоруссия может сыграть роль в приписываемых России планах по эскалации вокруг Украины. При этом он не привел никаких доказательств своим утверждениям.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
04:27
Посольство в США призвало Запад не подталкивать Киев к провокациям
 
В миреУкраинаКиевБелоруссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВашингтонРоссия
 
 
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