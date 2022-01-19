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"Удаленку" для 30% сотрудников сохранят в Подмосковье до 25 февраля
"Удаленку" для 30% сотрудников сохранят в Подмосковье до 25 февраля - РИА Новости, 19.01.2022
"Удаленку" для 30% сотрудников сохранят в Подмосковье до 25 февраля
В Московской области до 25 февраля в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса сохраняется требование по дистанционному формату работы 30%... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:21
2022-01-19T12:21
2022-01-19T12:21
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Московской области до 25 февраля в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса сохраняется требование по дистанционному формату работы 30% сотрудников, сообщается на сайте регионального правительства."Чтобы облегчить нагрузку медикам, заботящимся о здоровье жителей Подмосковья, и остановить распространение "омикрона", в регионе до 25 февраля 2022 года сохраняется обязанность работодателей перевести на удаленную работу 30% численности работников без учета привитых и переболевших", - говорится в сообщении.В пресс-службе правительства Московской области добавили, что работодателям необходимо принимать меры по минимизации личного присутствия сотрудников на своих рабочих местах.
https://ria.ru/20220118/rabota-1768409012.html
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