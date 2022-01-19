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Тверская область
https://ria.ru/20220119/teplosnabzhenie-1768612087.html
Тверские власти работают над повышением надежности системы теплоснабжения
Тверские власти работают над повышением надежности системы теплоснабжения - РИА Новости, 19.01.2022
Тверские власти работают над повышением надежности системы теплоснабжения
Власти Тверской области ведут последовательную работу по консолидации коммунальных активов в целях повышения надёжности системы теплоснабжения региона, сообщили РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:21
2022-01-19T18:21
тверская область
тверская область
игорь руденя
жкх
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ТВЕРЬ, 19 янв - РИА Новости. Власти Тверской области ведут последовательную работу по консолидации коммунальных активов в целях повышения надёжности системы теплоснабжения региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Вопрос выделения в этом году средств из областного бюджета ряду муниципальных образований области на капитальный ремонт объектов теплоэнергетического комплекса обсуждался на заседании областного правительства.В пресс-службе напомнили, что для повышения надёжности системы теплоснабжения область оказывает поддержку муниципалитетам, начиная с 2017 года.В пресс-службе отметили, что проведение работ на объектах позволит снизить аварийность на сетях и котельных и, соответственно, уменьшить себестоимость отпускаемой тепловой энергии, повысить надежность теплоснабжения для жителей муниципалитетов Тверской области.Руденя поручил министерству энергетики и ЖКХ Тверской области представить предложения по проведению ремонтов на дополнительных объектах теплоэнергетики в муниципалитетах.
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тверская область, игорь руденя, жкх
18:21 19.01.2022
 

Тверские власти работают над повышением надежности системы теплоснабжения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтроительство теплотрассы
Строительство теплотрассы - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Строительство теплотрассы
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ТВЕРЬ, 19 янв - РИА Новости. Власти Тверской области ведут последовательную работу по консолидации коммунальных активов в целях повышения надёжности системы теплоснабжения региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Вопрос выделения в этом году средств из областного бюджета ряду муниципальных образований области на капитальный ремонт объектов теплоэнергетического комплекса обсуждался на заседании областного правительства.
В пресс-службе напомнили, что для повышения надёжности системы теплоснабжения область оказывает поддержку муниципалитетам, начиная с 2017 года.
"Одним из критериев при выборе объектов является снижение себестоимости предоставляемых услуг за счет сокращения теплопотери. Второй аспект – модернизация изношенных сетей. Также мы продолжаем работу по консолидации коммунальных активов в государственную собственность Тверской области. Наша задача – принять меры для обеспечения устойчивого тепло- , водо - и электроснабжения потребителей", – сказал журналистам глава региона Игорь Руденя.
В пресс-службе отметили, что проведение работ на объектах позволит снизить аварийность на сетях и котельных и, соответственно, уменьшить себестоимость отпускаемой тепловой энергии, повысить надежность теплоснабжения для жителей муниципалитетов Тверской области.
Руденя поручил министерству энергетики и ЖКХ Тверской области представить предложения по проведению ремонтов на дополнительных объектах теплоэнергетики в муниципалитетах.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа 2021, 18:21Тверская область
В Тверской области капитально отремонтируют 22 объекта теплоснабжения
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяЖКХ
 
 
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