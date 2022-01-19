https://ria.ru/20220119/teplosnabzhenie-1768612087.html

Тверские власти работают над повышением надежности системы теплоснабжения

Тверские власти работают над повышением надежности системы теплоснабжения - РИА Новости, 19.01.2022

Тверские власти работают над повышением надежности системы теплоснабжения

Власти Тверской области ведут последовательную работу по консолидации коммунальных активов в целях повышения надёжности системы теплоснабжения региона, сообщили РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:21

2022-01-19T18:21

2022-01-19T18:21

тверская область

тверская область

игорь руденя

жкх

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ТВЕРЬ, 19 янв - РИА Новости. Власти Тверской области ведут последовательную работу по консолидации коммунальных активов в целях повышения надёжности системы теплоснабжения региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Вопрос выделения в этом году средств из областного бюджета ряду муниципальных образований области на капитальный ремонт объектов теплоэнергетического комплекса обсуждался на заседании областного правительства.В пресс-службе напомнили, что для повышения надёжности системы теплоснабжения область оказывает поддержку муниципалитетам, начиная с 2017 года.В пресс-службе отметили, что проведение работ на объектах позволит снизить аварийность на сетях и котельных и, соответственно, уменьшить себестоимость отпускаемой тепловой энергии, повысить надежность теплоснабжения для жителей муниципалитетов Тверской области.Руденя поручил министерству энергетики и ЖКХ Тверской области представить предложения по проведению ремонтов на дополнительных объектах теплоэнергетики в муниципалитетах.

https://ria.ru/20210825/remont-1747242733.html

тверская область

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тверская область, игорь руденя, жкх