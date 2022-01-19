Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/sholts-1768564687.html
Шольц призвал не молчать из-за ситуации на Украине
Шольц призвал не молчать из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 19.01.2022
Шольц призвал не молчать из-за ситуации на Украине
Слишком рано говорить о том, можно ли добиться деэскалации на границе Украины, но молчать нельзя, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на Всемирном... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:13
2022-01-19T15:31
в мире
украина
германия
киев
нато
олаф шольц
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170084_0:70:2470:1459_1920x0_80_0_0_9d8eb3e02bc3c1411efee9236b8079df.jpg
БЕРЛИН, 19 янв – РИА Новости. Слишком рано говорить о том, можно ли добиться деэскалации на границе Украины, но молчать нельзя, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме."Первые недели с момента начала моего мандата снова указали на то, как важны политические переговоры и политический диалог. Посмотрим на интенсивные переговоры, которые мы ведем с начала января с Россией. Сейчас слишком рано говорить о том, может ли произойти деэскалация ситуации, которую создала Россия, разместив на границе Украины стотысячную группировку. Но мы не можем молчать. И поэтому мы говорим с Москвой", - заявил Шольц.Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что российская сторона видит усилия Германии по деэскалации ситуации на границе с Украиной."Мы говорим о нашем обязательстве относительно сохранения единства Украины и мире как высшей ценности... Российская сторона видит нашу убежденность в данном вопросе, надеюсь, что Россия также понимает, что то, что можно выиграть в результате решения этого конфликта, будет однозначно лучшим решением", - сказал Шольц в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, появление "прямо на наших границах" Североатлантического альянса, как и размещение там ударных вооружений - это "красная линия".Всемирный экономический форум (ВЭФ) стартовал накануне в Давосе в онлайн-формате. С 17 по 21 января в дискуссиях примут участие генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз Бин Салман Аль Сауд, спецпредставитель США по климату Джон Керри, министр финансов США Джанет Йеллен, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Обсуждения будут посвящены в том числе глобальному энергетическому переходу, проблеме равного доступа к вакцинам, инновациям в области климата.
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html
https://ria.ru/20220118/ukraina-1768457174.html
украина
германия
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170084_310:0:2470:1620_1920x0_80_0_0_0d8bcb5f23d8a1990de50d011ff07939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, киев, нато, олаф шольц, россия
15:13 19.01.2022 (обновлено: 15:31 19.01.2022)
 
Шольц призвал не молчать из-за ситуации на Украине

Канцлер ФРГ Шольц призвал не молчать из-за ситуации на границе Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 янв – РИА Новости. Слишком рано говорить о том, можно ли добиться деэскалации на границе Украины, но молчать нельзя, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме.
"Первые недели с момента начала моего мандата снова указали на то, как важны политические переговоры и политический диалог. Посмотрим на интенсивные переговоры, которые мы ведем с начала января с Россией. Сейчас слишком рано говорить о том, может ли произойти деэскалация ситуации, которую создала Россия, разместив на границе Украины стотысячную группировку. Но мы не можем молчать. И поэтому мы говорим с Москвой", - заявил Шольц.
Участник акции на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
08:00
Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"
Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что российская сторона видит усилия Германии по деэскалации ситуации на границе с Украиной.
"Мы говорим о нашем обязательстве относительно сохранения единства Украины и мире как высшей ценности... Российская сторона видит нашу убежденность в данном вопросе, надеюсь, что Россия также понимает, что то, что можно выиграть в результате решения этого конфликта, будет однозначно лучшим решением", - сказал Шольц в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.
В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
Военнослужащие нацгвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 21:04
Украину предупредили о раздроблении страны в случае вступления в НАТО
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, появление "прямо на наших границах" Североатлантического альянса, как и размещение там ударных вооружений - это "красная линия".
Всемирный экономический форум (ВЭФ) стартовал накануне в Давосе в онлайн-формате. С 17 по 21 января в дискуссиях примут участие генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз Бин Салман Аль Сауд, спецпредставитель США по климату Джон Керри, министр финансов США Джанет Йеллен, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Обсуждения будут посвящены в том числе глобальному энергетическому переходу, проблеме равного доступа к вакцинам, инновациям в области климата.
 
В миреУкраинаГерманияКиевНАТООлаф ШольцРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларов
01:18Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден
01:16Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"
01:15Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту
01:14Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
01:10Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
Лента новостейМолния
Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларовФинляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил БайденШольц призвал Россию признать, что "сила в правде"Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредитуБайден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в ЕвропеБайден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг УкраиныБайден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение