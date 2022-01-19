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Шольц призвал не молчать из-за ситуации на Украине

Шольц призвал не молчать из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 19.01.2022

Шольц призвал не молчать из-за ситуации на Украине

Слишком рано говорить о том, можно ли добиться деэскалации на границе Украины, но молчать нельзя, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на Всемирном... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:13

2022-01-19T15:13

2022-01-19T15:31

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БЕРЛИН, 19 янв – РИА Новости. Слишком рано говорить о том, можно ли добиться деэскалации на границе Украины, но молчать нельзя, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме."Первые недели с момента начала моего мандата снова указали на то, как важны политические переговоры и политический диалог. Посмотрим на интенсивные переговоры, которые мы ведем с начала января с Россией. Сейчас слишком рано говорить о том, может ли произойти деэскалация ситуации, которую создала Россия, разместив на границе Украины стотысячную группировку. Но мы не можем молчать. И поэтому мы говорим с Москвой", - заявил Шольц.Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что российская сторона видит усилия Германии по деэскалации ситуации на границе с Украиной."Мы говорим о нашем обязательстве относительно сохранения единства Украины и мире как высшей ценности... Российская сторона видит нашу убежденность в данном вопросе, надеюсь, что Россия также понимает, что то, что можно выиграть в результате решения этого конфликта, будет однозначно лучшим решением", - сказал Шольц в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, появление "прямо на наших границах" Североатлантического альянса, как и размещение там ударных вооружений - это "красная линия".Всемирный экономический форум (ВЭФ) стартовал накануне в Давосе в онлайн-формате. С 17 по 21 января в дискуссиях примут участие генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз Бин Салман Аль Сауд, спецпредставитель США по климату Джон Керри, министр финансов США Джанет Йеллен, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Обсуждения будут посвящены в том числе глобальному энергетическому переходу, проблеме равного доступа к вакцинам, инновациям в области климата.

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

https://ria.ru/20220118/ukraina-1768457174.html

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в мире, украина, германия, киев, нато, олаф шольц, россия