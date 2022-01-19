https://ria.ru/20220119/podmoskove-1768510310.html

Жителям Подмосковья старше 60 лет рекомендовали соблюдать домашний режим

Жителям Подмосковья старше 60 лет рекомендовали соблюдать домашний режим - РИА Новости, 19.01.2022

Жителям Подмосковья старше 60 лет рекомендовали соблюдать домашний режим

Власти Московской области из-за распространения омкрон-штамма оставили в силе антиковидные требования по удаленной работе. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:11

2022-01-19T11:11

2022-01-19T12:03

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Власти Московской области из-за распространения омкрон-штамма оставили в силе антиковидные требования по удаленной работе."Чтобы облегчить нагрузку медикам, заботящимся о здоровье жителей Подмосковья, и остановить распространение "омикрона", в регионе до 25 февраля 2022 года сохраняется обязанность работодателей перевести на удаленную работу 30% численности работников без учета привитых и переболевших", — указывается на сайте регионального правительства.Помимо этого, на дистанционный режим необходимо перевести всех сотрудников старше 60 лет."Гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим", — отмечается в сообщении. указано в сообщении на сайте регионального правительства.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768520670.html

московская область (подмосковье)

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