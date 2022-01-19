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На Украине обвинили Запад в нагнетании паники

На Украине обвинили Запад в нагнетании паники - РИА Новости, 19.01.2022

На Украине обвинили Запад в нагнетании паники

Руководитель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия обвинил западные СМИ в нагнетании ненужной паники вокруг отношений между Россией и Украиной. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:11

2022-01-19T15:11

2022-01-19T15:11

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сергей лавров

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Руководитель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия обвинил западные СМИ в нагнетании ненужной паники вокруг отношений между Россией и Украиной."Зачем нагнетают западные СМИ? Сложно сказать. Сейчас идет большой переговорный процесс и мы есть на этом поле, это повод для переговоров, чтобы избежать войны в Европе", — заявил он изданию "Фокус".По его словам, любые алармистские публикации негативно сказываются на экономическом фоне."Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим как это уже влияет на экономическую ситуацию", — добавил парламентарий.Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила, что Москва якобы собирается эвакуировать дипломатов из Украины. В МИД заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Захарова отмечала, что американские СМИ утратили культуру проверки информации, при публикации "информационной бомбы" об "эвакуации" российских дипмиссий никто из них не обратился в МИД.Западные политики и СМИ в последние месяцы утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти заявления. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения о "российской агрессии" предлогом для увеличения военного контингента в странах НАТО, граничащих с Россией.Также глава российского МИД Сергей Лавров обвинил блок в наращивании поставок вооружения на Украину, что, по его мнению, может спровоцировать Киев на проведение "военных авантюр".

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

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в мире, украина, киев, дмитрий песков, нато, сергей лавров, давид арахамия, россия