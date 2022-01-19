https://ria.ru/20220119/otstavka-1768554505.html
Токаев объяснил отставку министра обороны Казахстана
Токаев объяснил отставку министра обороны Казахстана - РИА Новости, 19.01.2022
Токаев объяснил отставку министра обороны Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду раскритиковал уволенного министра обороны Мурата Бектанова за отсутствие командирских качеств, что не позволило РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:41
2022-01-19T14:41
2022-01-19T14:56
в мире
казахстан
беспорядки в казахстане
алма-ата
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жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду раскритиковал уволенного министра обороны Мурата Бектанова за отсутствие командирских качеств, что не позволило армии проявить свой потенциал в ходе январских беспорядков, сообщила пресс-служба главы государства.Ранее в среду Токаев назначил министром обороны Руслана Жаксылыкова, который до настоящего времени работал заместителем министра внутренних дел - главнокомандующим национальной гвардией. Другим указом глава государства освободил от должности министра обороны Мурата Бектанова."Армия должна быть оплотом нашей независимости и стоять на страже интересов государства. Во время январских событий вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи", - сказал Токаев, представляя нового министра руководящему составу оборонного ведомства.По словам президента, "министр Бектанов не проявил командирских качеств". "Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне", – заявил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
https://ria.ru/20220119/odkb-1768553026.html
https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768530409.html
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в мире, казахстан, алма-ата, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
14:41 19.01.2022 (обновлено: 14:56 19.01.2022)
Токаев объяснил отставку министра обороны Казахстана
Президент Токаев: экс-министр обороны Казахстана Бектанов не проявил командирских качеств
АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
в среду раскритиковал уволенного министра обороны Мурата Бектанова за отсутствие командирских качеств, что не позволило армии проявить свой потенциал в ходе январских беспорядков, сообщила пресс-служба главы государства.
Ранее в среду Токаев назначил министром обороны Руслана Жаксылыкова, который до настоящего времени работал заместителем министра внутренних дел - главнокомандующим национальной гвардией. Другим указом глава государства освободил от должности министра обороны Мурата Бектанова.
"Армия должна быть оплотом нашей независимости и стоять на страже интересов государства. Во время январских событий вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи", - сказал Токаев, представляя нового министра руководящему составу оборонного ведомства.
По словам президента, "министр Бектанов не проявил командирских качеств". "Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне", – заявил он.
Массовые протесты в Казахстане
начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату
, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН
, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ
"в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.