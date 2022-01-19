https://ria.ru/20220119/onlayn-golosovanie-1768517529.html

Комитет Госдумы одобрил проект о принципах проведения онлайн-голосования

Комитет Госдумы одобрил проект о принципах проведения онлайн-голосования - РИА Новости, 19.01.2022

Комитет Госдумы одобрил проект о принципах проведения онлайн-голосования

Думский комитет по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект, вводящий единые правила дистанционного электронного голосования для... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:40

2022-01-19T11:40

2022-01-19T11:40

политика

госдума рф

цик рф

дмитрий вяткин

россия

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Думский комитет по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект, вводящий единые правила дистанционного электронного голосования для всех регионов РФ.Законопроект о единых принципах и параметрах проведения онлайн-голосования для всех регионов России был внесен в Госдуму думскими единороссами Дмитрием Ламейкиным и Дмитрием Вяткиным 16 декабря 2021 года.Как уточняют парламентарии в пояснительной записке, законопроект подготовлен в целях совершенствования законодательства России о выборах и референдумах и направлен на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении дистанционного электронного голосования."Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019 - 2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов на территории Российской Федерации", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.В частности, проект закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центральной избирательной комиссии (ЦИК).Решение о проведении дистанционного голосования на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепят за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.Решение о проведении электронных выборов в органы власти и на референдумах в субъектах происходит по согласованию с ЦИК по предложению территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования.Кроме того, законопроект устанавливает обязательное прохождение избирателями процедуры идентификации, аутентификации и подтверждения личности; предусматривает анонимизацию результатов волеизъявления, их шифрование во время голосование и дешифрование после завершения голосования.Порядок проведения такого голосования с учетом требований ЦИК должен содержать: порядок и сроки подачи заявления об участии в дистанционном электронном голосовании и его отзыва, аутентификации и идентификации избирателя, участия в дистанционном электронном голосовании избирателя, участника референдума, обеспечения гласности при организации, осуществлении дистанционного электронного голосования и установления его итогов, установления итогов дистанционного электронного голосования и его учета при определении результатов выборов или референдума.

https://ria.ru/20220118/obvineniya-1768458558.html

https://ria.ru/20211129/vybory-1761320631.html

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750146470.html

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политика, госдума рф, цик рф, дмитрий вяткин, россия, дистанционное электронное голосование