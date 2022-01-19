https://ria.ru/20220119/odkb-1768518629.html

МИД Казахстана оценил миротворческую миссию ОДКБ

МИД Казахстана оценил миротворческую миссию ОДКБ - РИА Новости, 19.01.2022

МИД Казахстана оценил миротворческую миссию ОДКБ

Миротворческая миссия контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) успешно завершена и была выполнена на высоком профессиональном уровне, РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:44

2022-01-19T11:44

2022-01-19T11:54

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касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Миротворческая миссия контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) успешно завершена и была выполнена на высоком профессиональном уровне, заявил директор департамента евразийской интеграции МИД Казахстана Александр Синяговский."Инициированная Республикой Казахстан миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена… Считаем, что миссия ОДКБ была выполнена на высоком профессиональном уровне, отмечаем роль организации и ее вклад в стабилизацию ситуации. Миротворческая миссия реализована в духе союзнической взаимной поддержки", - сказал Синяговский на брифинге в среду.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, началось возвращение миротворцев из Казахстана.

https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768513760.html

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в мире, казахстан, одкб, мид казахстана, касым-жомарт токаев