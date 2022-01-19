https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768564965.html
В Астраханской области открылись первые ковидные центры
В Астраханской области открылись первые ковидные центры - РИА Новости, 19.01.2022
В Астраханской области открылись первые ковидные центры
Два первых медицинских центра, в которых будут оказывать амбулаторную помощь пациентам с подозрением на коронавирус, открылись в Астраханской области, сообщил... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:14
2022-01-19T15:14
2022-01-19T15:14
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Два первых медицинских центра, в которых будут оказывать амбулаторную помощь пациентам с подозрением на коронавирус, открылись в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.В ближайшее время в области будут открыты еще несколько подобных центров. Предполагается, что это разгрузит работу поликлиник и улучшит качество и оперативность оказания медицинской помощи.По данным на среду, в Астраханской области зарегистрировано 84 158 случаев заражения COVID-19, из них 238 за минувшие сутки. В стационарах проходят лечение 917 пациентов, на амбулаторном лечении находится 4581 человек. За весь период пандемии в регионе скончалось 2570 человек.
https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768525226.html
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общество, астраханская область, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В Астраханской области открылись первые ковидные центры
Первые ковидные центры открылись в Астраханской области