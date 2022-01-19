https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768529993.html
Власти Петербурга не исключили усиления противоэпидемических ограничений
Власти Петербурга не исключили усиления противоэпидемических ограничений - РИА Новости, 19.01.2022
Власти Петербурга не исключили усиления противоэпидемических ограничений
В Санкт-Петербурге из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут усилить противоэпидемические мероприятия, в том числе запретить массовых мероприятия,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:36
2022-01-19T12:36
2022-01-19T12:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. В Санкт-Петербурге из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут усилить противоэпидемические мероприятия, в том числе запретить массовых мероприятия, перевести часть сотрудников предприятий на удаленный режим работы, отменить диспансеризацию, сообщил журналистам вице-губернатор города Олег Эргашев."На сегодняшний день мы приближаемся к ситуации, когда требуется дальнейшее усиление противоэпидемических мероприятий. Конечно, мы должны подумать о переводе части работников предприятий на удаленный режим работы, запрете массовых мероприятий, отмене диспансеризации. Такие мероприятия, которые связаны с поддержанием свободного коечного фонда не менее 20%", - сказал он.
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Власти Петербурга не исключили усиления противоэпидемических ограничений
В Петербурге могут усилить ограничения из-за распространения коронавируса