https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768529993.html

Власти Петербурга не исключили усиления противоэпидемических ограничений

Власти Петербурга не исключили усиления противоэпидемических ограничений - РИА Новости, 19.01.2022

Власти Петербурга не исключили усиления противоэпидемических ограничений

В Санкт-Петербурге из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут усилить противоэпидемические мероприятия, в том числе запретить массовых мероприятия,... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:36

2022-01-19T12:36

2022-01-19T12:36

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санкт-петербург

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. В Санкт-Петербурге из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут усилить противоэпидемические мероприятия, в том числе запретить массовых мероприятия, перевести часть сотрудников предприятий на удаленный режим работы, отменить диспансеризацию, сообщил журналистам вице-губернатор города Олег Эргашев."На сегодняшний день мы приближаемся к ситуации, когда требуется дальнейшее усиление противоэпидемических мероприятий. Конечно, мы должны подумать о переводе части работников предприятий на удаленный режим работы, запрете массовых мероприятий, отмене диспансеризации. Такие мероприятия, которые связаны с поддержанием свободного коечного фонда не менее 20%", - сказал он.

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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии