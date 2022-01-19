https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768508263.html

В России выявили 33 899 новых случаев COVID-19

В России выявили 33 899 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022

В России выявили 33 899 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали почти 34 тысячи заразившихся коронавирусом — это максимум с 27 ноября, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:01

2022-01-19T11:01

2022-01-19T11:52

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали почти 34 тысячи заразившихся коронавирусом — это максимум с 27 ноября, следует из данных оперативного штаба."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 899 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5376 (15,9 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне было 31 252 инфицированных, темп прироста увеличился с 0,29 до 0,31 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 899 411 человек.Умерли за сутки 698 пациентов (днем ранее — 688), общее число летальных исходов достигло 323 376. Выписались после лечения 22 920, за все время выздоровели 9 925 855 человек.Больше всего заразившихся в Москве — 8795 (вчера было 8342), Санкт-Петербурге — 4382, Подмосковье — 2626, Нижегородской области — 881, Краснодарском крае — 730, Свердловской области — 628, на Ставрополье — 621, в Ростовской области — 560, Пермском крае — 478, Самарской области — 477.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — трое заболевших, в Ненецком автономном округе их семь, а в Калмыкии — 24.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 330 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.Россия занимает в этом списке шестое место. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что из-за распространения омикрон-штамма и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.По данным ученых из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, пик новой волны заболеваемости в России может наступить 22 января.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

https://ria.ru/20220119/omikron-1768480237.html

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