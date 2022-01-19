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Новгородские власти опровергли данные СМИ об отсутствии вакцины в регионе
Новгородские власти опровергли данные СМИ об отсутствии вакцины в регионе - РИА Новости, 19.01.2022
Новгородские власти опровергли данные СМИ об отсутствии вакцины в регионе
Руководитель пресс-службы правительства Новгородской области Николай Шестаков опроверг данные ряда СМИ о том, что в регионе якобы закончились вакцины от... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:53
2022-01-19T09:53
2022-01-19T09:53
распространение коронавируса
общество
новгородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства Новгородской области Николай Шестаков опроверг данные ряда СМИ о том, что в регионе якобы закончились вакцины от коронавируса.Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Новгородской области закончились вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт"."По оперативным данным министерства здравоохранения региона, "Спутник" имеется в достаточном количестве. В настоящее время запас препарата "Спутник V" на фармбазе составляет 30 тысяч доз, "Спутник Лайт тоже есть, хотя и в меньшем количестве", - сказал Шестаков.По его словам, поставка очередной партии вакцины от коронавируса в Новгородскую область ожидается в среду.В понедельник руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Никифорова сообщала, что в Новгородской области началась циркуляция штамма коронавируса "омикрон". В связи с этим система здравоохранения региона переводится в режим мобилизации.
https://ria.ru/20220118/omikron-1768397059.html
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общество, новгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19
Новгородские власти опровергли данные СМИ об отсутствии вакцины в регионе
Новгородские власти опровергли данные СМИ об отсутствии вакцины от COVID-19 в регионе