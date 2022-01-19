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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768492973.html
Новгородские власти опровергли данные СМИ об отсутствии вакцины в регионе
Новгородские власти опровергли данные СМИ об отсутствии вакцины в регионе - РИА Новости, 19.01.2022
Новгородские власти опровергли данные СМИ об отсутствии вакцины в регионе
Руководитель пресс-службы правительства Новгородской области Николай Шестаков опроверг данные ряда СМИ о том, что в регионе якобы закончились вакцины от... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:53
2022-01-19T09:53
распространение коронавируса
общество
новгородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства Новгородской области Николай Шестаков опроверг данные ряда СМИ о том, что в регионе якобы закончились вакцины от коронавируса.Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Новгородской области закончились вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт"."По оперативным данным министерства здравоохранения региона, "Спутник" имеется в достаточном количестве. В настоящее время запас препарата "Спутник V" на фармбазе составляет 30 тысяч доз, "Спутник Лайт тоже есть, хотя и в меньшем количестве", - сказал Шестаков.По его словам, поставка очередной партии вакцины от коронавируса в Новгородскую область ожидается в среду.В понедельник руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Никифорова сообщала, что в Новгородской области началась циркуляция штамма коронавируса "омикрон". В связи с этим система здравоохранения региона переводится в режим мобилизации.
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общество, новгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19
09:53 19.01.2022
 
Новгородские власти опровергли данные СМИ об отсутствии вакцины в регионе

Новгородские власти опровергли данные СМИ об отсутствии вакцины от COVID-19 в регионе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Спутник Лайт"
Ампулы с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ампулы с вакциной "Спутник Лайт"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства Новгородской области Николай Шестаков опроверг данные ряда СМИ о том, что в регионе якобы закончились вакцины от коронавируса.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Новгородской области закончились вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".
"По оперативным данным министерства здравоохранения региона, "Спутник" имеется в достаточном количестве. В настоящее время запас препарата "Спутник V" на фармбазе составляет 30 тысяч доз, "Спутник Лайт тоже есть, хотя и в меньшем количестве", - сказал Шестаков.
По его словам, поставка очередной партии вакцины от коронавируса в Новгородскую область ожидается в среду.
В понедельник руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Никифорова сообщала, что в Новгородской области началась циркуляция штамма коронавируса "омикрон". В связи с этим система здравоохранения региона переводится в режим мобилизации.
Омикрон штамм в России - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 16:20
Штамм "Омикрон": насколько опасен и какие вакцины от него защищают
 
Распространение коронавирусаОбществоНовгородская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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