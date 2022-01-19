https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768617438.html

В Казахстане пообещали справедливое следствие по задержанным на беспорядках

В Казахстане пообещали справедливое следствие по задержанным на беспорядках - РИА Новости, 19.01.2022

В Казахстане пообещали справедливое следствие по задержанным на беспорядках

Казахстан обеспечит справедливое расследование задержанным в ходе беспорядков, заявил вице-премьер страны, глава МИД Мухтар Тлеуберди. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:39

2022-01-19T18:39

2022-01-19T19:21

беспорядки в казахстане

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ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Казахстан обеспечит справедливое расследование задержанным в ходе беспорядков, заявил вице-премьер страны, глава МИД Мухтар Тлеуберди."На настоящий момент ситуация стабилизировалась, наш президент распорядился начать полномасштабное расследование… Мы определенно обеспечим справедливое расследование в их (задержанных) отношении", - заявил он после встречи в Вене с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.Он добавил, что власти Казахстана будут действовать прозрачно в этих расследованиях. Он отметил также, что в четверг отправится в Женеву, где встретится с представителями офиса верховного комиссара ООН по правам человека. По его словам, Казахстан хочет, чтобы "наделенные мандатом специальные докладчики (ООН) смогли прибыть в Казахстан и наблюдать за этими процессами"."У всех них есть готовые приглашения от нашего правительства, поэтому они свободно могут прибыть в Казахстан", - добавил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://ria.ru/20220119/nazarbaev-1768518054.html

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