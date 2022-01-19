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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768554346.html
Токаев поручил пересмотреть план перевооружения армии
Токаев поручил пересмотреть план перевооружения армии - РИА Новости, 19.01.2022
Токаев поручил пересмотреть план перевооружения армии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министерству обороны пересмотреть план приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:40
2022-01-19T14:58
беспорядки в казахстане
казахстан
в мире
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министерству обороны пересмотреть план приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий, сообщила пресс-служба главы государства.В среду Токаев представил руководящему составу оборонного ведомства нового министра обороны Руслана Жаксылыкова, который до настоящего времени работал заместителем министра внутренних дел - главнокомандующим национальной гвардией."Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть план приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий и принять меры по повышению кадрового потенциала вооруженных сил", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768230830.html
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казахстан, в мире, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
14:40 19.01.2022 (обновлено: 14:58 19.01.2022)
 
Токаев поручил пересмотреть план перевооружения армии

Глава Казахстана Токаев поручил пересмотреть план перевооружения армии на 2022 год

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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АЛМА-АТА, 19 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министерству обороны пересмотреть план приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий, сообщила пресс-служба главы государства.
В среду Токаев представил руководящему составу оборонного ведомства нового министра обороны Руслана Жаксылыкова, который до настоящего времени работал заместителем министра внутренних дел - главнокомандующим национальной гвардией.
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"Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть план приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий и принять меры по повышению кадрового потенциала вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанВ миреООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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