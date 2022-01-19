https://ria.ru/20220119/kamchatka-1768482618.html
Глава Минвостока назвал разумным прирост турпотока на Камчатку на 20% в год
Глава Минвостока назвал разумным прирост турпотока на Камчатку на 20% в год - РИА Новости, 19.01.2022
Глава Минвостока назвал разумным прирост турпотока на Камчатку на 20% в год
Рост турпотока на Камчатке на 20% кажется разумным, если будет опираться на современные технологии, которые оказывают минимальное воздействие на природу,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T08:25
2022-01-19T08:25
2022-01-19T08:25
туризм
технологии
алексей чекунков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Рост турпотока на Камчатке на 20% кажется разумным, если будет опираться на современные технологии, которые оказывают минимальное воздействие на природу, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."Камчатка - уникальная территория, уникальная экосистема. Рост должен быть органическим, опираться на современные технологии. Туристическим потоком надо управлять, задействуя современные транспортные технологии, которые оказывают минимальное воздействие на природу. Прирост турпотока на уровне 20% в год кажется разумным и сбалансированным", - сказал Чекунков.Он отметил, что на Камчатке есть рост популярности профессий, связанных с туризмом, а также увеличение количества новых туристических проектов."С 2017 года количество резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта в сфере туризма и рекреации выросло практически в 5 раз - причем пик пришелся на 2021 год. Всего заключено 185 соглашений почти на 156 миллиардов рублей", - добавил министр.
https://ria.ru/20220113/puteshestviya-1767620118.html
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технологии, алексей чекунков
Глава Минвостока назвал разумным прирост турпотока на Камчатку на 20% в год
Глава Минвостока Чекунков: рост турпотока на Камчатку на 20% в год кажется разумным
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Рост турпотока на Камчатке на 20% кажется разумным, если будет опираться на современные технологии, которые оказывают минимальное воздействие на природу, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
.
"Камчатка - уникальная территория, уникальная экосистема. Рост должен быть органическим, опираться на современные технологии. Туристическим потоком надо управлять, задействуя современные транспортные технологии, которые оказывают минимальное воздействие на природу. Прирост турпотока на уровне 20% в год кажется разумным и сбалансированным", - сказал Чекунков.
Он отметил, что на Камчатке есть рост популярности профессий, связанных с туризмом, а также увеличение количества новых туристических проектов.
"С 2017 года количество резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта в сфере туризма и рекреации выросло практически в 5 раз - причем пик пришелся на 2021 год. Всего заключено 185 соглашений почти на 156 миллиардов рублей", - добавил министр.