https://ria.ru/20220119/gosduma-1768529767.html

Комитет Госдумы поддержал запрет суррогатного материнства для иностранцев

Комитет Госдумы поддержал запрет суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 19.01.2022

Комитет Госдумы поддержал запрет суррогатного материнства для иностранцев

Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей одобрил концепцию законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранных граждан и лиц без... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:35

2022-01-19T12:35

2022-01-19T12:35

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей одобрил концепцию законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета."Комитет поддерживает концепцию законопроекта", - сказал собеседник агентства.Согласно новому законопроекту о суррогатном материнстве, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке россияне или одинокие гражданки России, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно

https://ria.ru/20220113/vaktsinatsiya-1767668946.html

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общество, госдума рф, россия