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Комитет Госдумы поддержал запрет суррогатного материнства для иностранцев
Комитет Госдумы поддержал запрет суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 19.01.2022
Комитет Госдумы поддержал запрет суррогатного материнства для иностранцев
Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей одобрил концепцию законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранных граждан и лиц без... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:35
2022-01-19T12:35
2022-01-19T12:35
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей одобрил концепцию законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета."Комитет поддерживает концепцию законопроекта", - сказал собеседник агентства.Согласно новому законопроекту о суррогатном материнстве, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке россияне или одинокие гражданки России, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно
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общество, госдума рф, россия
Комитет Госдумы поддержал запрет суррогатного материнства для иностранцев
Комитет Госдумы поддержал проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев