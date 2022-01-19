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Комитет Госдумы поддержал запрет суррогатного материнства для иностранцев
Комитет Госдумы поддержал запрет суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 19.01.2022
Комитет Госдумы поддержал запрет суррогатного материнства для иностранцев
Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей одобрил концепцию законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранных граждан и лиц без... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:35
2022-01-19T12:35
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей одобрил концепцию законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета."Комитет поддерживает концепцию законопроекта", - сказал собеседник агентства.Согласно новому законопроекту о суррогатном материнстве, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке россияне или одинокие гражданки России, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно
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общество, госдума рф, россия
12:35 19.01.2022
 
Комитет Госдумы поддержал запрет суррогатного материнства для иностранцев

Комитет Госдумы поддержал проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Depositphotos / evgenyataman
Новорожденный
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей одобрил концепцию законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
"Комитет поддерживает концепцию законопроекта", - сказал собеседник агентства.
Согласно новому законопроекту о суррогатном материнстве, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке россияне или одинокие гражданки России, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно
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