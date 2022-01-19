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ГД рассмотрит проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
ГД рассмотрит проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 19.01.2022
ГД рассмотрит проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:57
2022-01-19T10:57
2022-01-19T10:57
общество
госдума рф
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в России могут рассмотреть в первом чтении в феврале."Не будем тянуть, после получения отзывов рассмотрим. Планируем в феврале рассмотреть в первом чтении", - сказал Пискарев журналистам.Согласно новому законопроекту о суррогатном материнстве, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке россияне или одинокие гражданки России, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно.
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общество, госдума рф, василий пискарев, россия
ГД рассмотрит проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Госдума в феврале рассмотрит проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев