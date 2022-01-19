https://ria.ru/20220119/gosduma-1768507029.html

ГД рассмотрит проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

ГД рассмотрит проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 19.01.2022

ГД рассмотрит проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:57

2022-01-19T10:57

2022-01-19T10:57

общество

госдума рф

василий пискарев

россия

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в России могут рассмотреть в первом чтении в феврале."Не будем тянуть, после получения отзывов рассмотрим. Планируем в феврале рассмотреть в первом чтении", - сказал Пискарев журналистам.Согласно новому законопроекту о суррогатном материнстве, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке россияне или одинокие гражданки России, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно.

https://ria.ru/20211117/matkapital-1759415163.html

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общество, госдума рф, василий пискарев, россия