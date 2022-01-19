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Блинкен проинформировал Зеленского о переговорах России и США

Блинкен проинформировал Зеленского о переговорах России и США - РИА Новости, 19.01.2022

Блинкен проинформировал Зеленского о переговорах России и США

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в ходе визита в Киев, что проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о контактах США и РФ на прошлой... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:09

2022-01-19T17:09

2022-01-19T17:09

в мире

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в ходе визита в Киев, что проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о контактах США и РФ на прошлой неделе.Ранее Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита."Сегодня я проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о наших контактах с Россией на прошлой неделе и подчеркнул, что ничего касательно Украины не будет без Украины. Я приветствую приверженность Украины мирному разрешению ситуации и призываю Россию следовать дипломатии как единственному пути для продвижения вперед", - говорится в сообщении Блинкена в Twitter.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.

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