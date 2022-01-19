Блинкен проинформировал Зеленского о переговорах России и США
Госсекретарь Блинкен проинформировал Зеленского о переговорах России и США
© REUTERS / Alex Brandon/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в ходе визита в Киев, что проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о контактах США и РФ на прошлой неделе.
Ранее Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита.
I updated Ukrainian President @ZelenskyyUA today on our engagements with Russia last week and stressed there will be nothing about Ukraine, without Ukraine. I applaud Ukraine’s commitment to a peaceful resolution and urge Russia to pursue diplomacy as the only way forward. pic.twitter.com/A0cNX7k23m— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2022
"Сегодня я проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о наших контактах с Россией на прошлой неделе и подчеркнул, что ничего касательно Украины не будет без Украины. Я приветствую приверженность Украины мирному разрешению ситуации и призываю Россию следовать дипломатии как единственному пути для продвижения вперед", - говорится в сообщении Блинкена в Twitter.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.