https://ria.ru/20220119/bezopasnost-1768519701.html

Эксперт прокомментировал возможность размещения российского оружия Минском

Эксперт прокомментировал возможность размещения российского оружия Минском - РИА Новости, 19.01.2022

Эксперт прокомментировал возможность размещения российского оружия Минском

В опубликованном проекте изменений в конституцию Белоруссии нет пункта о возможном размещении на ее территории российского ядерного оружия, но в случае... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:49

2022-01-19T11:49

2022-01-19T11:49

минск

польша

мид белоруссии

нато

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александр лукашенко

владимир макей

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В опубликованном проекте изменений в конституцию Белоруссии нет пункта о возможном размещении на ее территории российского ядерного оружия, но в случае необходимости Москва и Минск могут договориться о развертывании там российских ударных вооружений исходя из обязательств в рамках ОДКБ и Союзного государства, сказал РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.В госдепе США ранее заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики. По словам представителя ведомства, предлагаемые изменения в конституцию якобы включают формулировку, которая может быть истолкована "как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии"."Не могу сказать, что такая поправка существует именно в предлагаемом проекте конституции и тем более в том проекте изменений белорусской конституции, который будет принят. Но Белоруссия входит не только в состав ЕАЭС и ОДКБ, но еще и в Союзное государство. В рамках обязательств ОДКБ и Союзного государства можно действительно договориться о том, чтобы на территории Белоруссии были размещены ударные вооружения Российской Федерации", - сказал Безпалько.Он отметил, что не будет иметь существенного значения, будут ли эти вооружения в ядерном или неядерном оснащении. "Да, мы можем разместить ударные вооружения на территории Белоруссии, и это будет нашим ответом на провокации НАТО и продвижение альянса на восток", - добавил эксперт.По словам Безпалько, рано говорить о том, какие пункты, касающиеся размещения вооружений, могут быть включены в обновленную белорусскую конституцию. "Пока не приняты изменения, говорить об этом преждевременно. Пока все обсуждается. Но, хочу заметить, что, с точки зрения конституции, Украина тоже является нейтральным государством, но, тем не менее, туда внесли положение о том, что она движется в НАТО", - заключил эксперт.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Минск предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу. Позже глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью RT Arabic заявил, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО.

https://ria.ru/20220119/dzhabarov-1768488341.html

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html

минск

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минск, польша, мид белоруссии, нато, сергей лавров, александр лукашенко, владимир макей , россия