https://ria.ru/20220119/bezopasnost-1768519701.html
Эксперт прокомментировал возможность размещения российского оружия Минском
Эксперт прокомментировал возможность размещения российского оружия Минском - РИА Новости, 19.01.2022
Эксперт прокомментировал возможность размещения российского оружия Минском
В опубликованном проекте изменений в конституцию Белоруссии нет пункта о возможном размещении на ее территории российского ядерного оружия, но в случае... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:49
2022-01-19T11:49
2022-01-19T11:49
минск
польша
мид белоруссии
нато
сергей лавров
александр лукашенко
владимир макей
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В опубликованном проекте изменений в конституцию Белоруссии нет пункта о возможном размещении на ее территории российского ядерного оружия, но в случае необходимости Москва и Минск могут договориться о развертывании там российских ударных вооружений исходя из обязательств в рамках ОДКБ и Союзного государства, сказал РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.В госдепе США ранее заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики. По словам представителя ведомства, предлагаемые изменения в конституцию якобы включают формулировку, которая может быть истолкована "как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии"."Не могу сказать, что такая поправка существует именно в предлагаемом проекте конституции и тем более в том проекте изменений белорусской конституции, который будет принят. Но Белоруссия входит не только в состав ЕАЭС и ОДКБ, но еще и в Союзное государство. В рамках обязательств ОДКБ и Союзного государства можно действительно договориться о том, чтобы на территории Белоруссии были размещены ударные вооружения Российской Федерации", - сказал Безпалько.Он отметил, что не будет иметь существенного значения, будут ли эти вооружения в ядерном или неядерном оснащении. "Да, мы можем разместить ударные вооружения на территории Белоруссии, и это будет нашим ответом на провокации НАТО и продвижение альянса на восток", - добавил эксперт.По словам Безпалько, рано говорить о том, какие пункты, касающиеся размещения вооружений, могут быть включены в обновленную белорусскую конституцию. "Пока не приняты изменения, говорить об этом преждевременно. Пока все обсуждается. Но, хочу заметить, что, с точки зрения конституции, Украина тоже является нейтральным государством, но, тем не менее, туда внесли положение о том, что она движется в НАТО", - заключил эксперт.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Минск предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу. Позже глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью RT Arabic заявил, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО.
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минск, польша, мид белоруссии, нато, сергей лавров, александр лукашенко, владимир макей , россия
Эксперт прокомментировал возможность размещения российского оружия Минском
Эксперт Безпалько: Белоруссия может разместить российское ядерное оружие в стране
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
В опубликованном проекте изменений в конституцию Белоруссии нет пункта о возможном размещении на ее территории российского ядерного оружия, но в случае необходимости Москва и Минск могут договориться о развертывании там российских ударных вооружений исходя из обязательств в рамках ОДКБ и Союзного государства, сказал РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
.
В госдепе США ранее заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики. По словам представителя ведомства, предлагаемые изменения в конституцию якобы включают формулировку, которая может быть истолкована "как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии".
"Не могу сказать, что такая поправка существует именно в предлагаемом проекте конституции и тем более в том проекте изменений белорусской конституции, который будет принят. Но Белоруссия входит не только в состав ЕАЭС и ОДКБ, но еще и в Союзное государство. В рамках обязательств ОДКБ и Союзного государства можно действительно договориться о том, чтобы на территории Белоруссии были размещены ударные вооружения Российской Федерации", - сказал Безпалько.
Он отметил, что не будет иметь существенного значения, будут ли эти вооружения в ядерном или неядерном оснащении. "Да, мы можем разместить ударные вооружения на территории Белоруссии, и это будет нашим ответом на провокации НАТО и продвижение альянса на восток", - добавил эксперт.
По словам Безпалько, рано говорить о том, какие пункты, касающиеся размещения вооружений, могут быть включены в обновленную белорусскую конституцию. "Пока не приняты изменения, говорить об этом преждевременно. Пока все обсуждается. Но, хочу заметить, что, с точки зрения конституции, Украина тоже является нейтральным государством, но, тем не менее, туда внесли положение о том, что она движется в НАТО", - заключил эксперт.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил в интервью РИА Новости, что Минск
предложит разместить РФ
ядерное оружие на своей территории, если НАТО
пойдет на аналогичный шаг в Польше
. Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу. Позже глава МИД Белоруссии Владимир Макей
в интервью RT Arabic заявил, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО.