https://ria.ru/20220118/proisshestvie-1768394559.html

В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства десяти щенков

В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства десяти щенков - РИА Новости, 18.01.2022

В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства десяти щенков

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено после того, как в одном из садовых обществ в Набережных Челнах были обнаружены убитыми десять щенков, РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:45

2022-01-18T15:45

2022-01-18T15:45

происшествия

набережные челны

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КАЗАНЬ, 18 янв – РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено после того, как в одном из садовых обществ в Набережных Челнах были обнаружены убитыми десять щенков, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Ранее в соцсетях была опубликована информация, что жительница Набережных Челнов обнаружила на контейнерной площадке садового товарищества "Заря" трупы зарезанных щенков в полиэтиленовых пакетах: девять щенков были мертвы, одного женщина пыталась спасти, но не смогла довезти до ветеринарной клиники.По информации местных СМИ, это уже не первый случай подобного жестокого убийства животных в данном садовом обществе: ранее неизвестный живодер убил собаку, вспоров ей живот, и ее щенка, в другой раз было убито собачье семейство. По мнению зоозащитников, во всех случаях орудовал один и тот же маньяк-живодер.

https://ria.ru/20220111/mvd-1767315536.html

набережные челны

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2022

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происшествия, набережные челны