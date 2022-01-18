https://ria.ru/20220118/proisshestvie-1768394559.html
В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства десяти щенков
В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства десяти щенков - РИА Новости, 18.01.2022
В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства десяти щенков
Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено после того, как в одном из садовых обществ в Набережных Челнах были обнаружены убитыми десять щенков, РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:45
2022-01-18T15:45
2022-01-18T15:45
происшествия
набережные челны
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КАЗАНЬ, 18 янв – РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено после того, как в одном из садовых обществ в Набережных Челнах были обнаружены убитыми десять щенков, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Ранее в соцсетях была опубликована информация, что жительница Набережных Челнов обнаружила на контейнерной площадке садового товарищества "Заря" трупы зарезанных щенков в полиэтиленовых пакетах: девять щенков были мертвы, одного женщина пыталась спасти, но не смогла довезти до ветеринарной клиники.По информации местных СМИ, это уже не первый случай подобного жестокого убийства животных в данном садовом обществе: ранее неизвестный живодер убил собаку, вспоров ей живот, и ее щенка, в другой раз было убито собачье семейство. По мнению зоозащитников, во всех случаях орудовал один и тот же маньяк-живодер.
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происшествия, набережные челны
В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства десяти щенков
Уголовное дело возбудили в Татарстане после убийства десяти щенков
КАЗАНЬ, 18 янв – РИА Новости.
Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено после того, как в одном из садовых обществ в Набережных Челнах
были обнаружены убитыми десять щенков, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
Ранее в соцсетях была опубликована информация, что жительница Набережных Челнов обнаружила на контейнерной площадке садового товарищества "Заря" трупы зарезанных щенков в полиэтиленовых пакетах: девять щенков были мертвы, одного женщина пыталась спасти, но не смогла довезти до ветеринарной клиники.
"По факту случившегося возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Расследование контролирует прокуратура Набережных Челнов", - сказал Галиев журналистам.
По информации местных СМИ, это уже не первый случай подобного жестокого убийства животных в данном садовом обществе: ранее неизвестный живодер убил собаку, вспоров ей живот, и ее щенка, в другой раз было убито собачье семейство. По мнению зоозащитников, во всех случаях орудовал один и тот же маньяк-живодер.