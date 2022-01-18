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Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ - РИА Новости, 18.01.2022
Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
Глава МИД Израиля Яир Лапид осудил атаку йеменских хуситов на объекты в ОАЭ и призвал международное сообщество решительно осудить такие нападения. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T00:27
2022-01-18T00:27
в мире
оаэ
йемен
саудовская аравия
мид израиля‎
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Израиля Яир Лапид осудил атаку йеменских хуситов на объекты в ОАЭ и призвал международное сообщество решительно осудить такие нападения.В понедельник в столице ОАЭ Абу-Даби произошла серия взрывов, причиной, по версии местной полиции, стала атака беспилотников. В частности, возле складов с горючим Национальной нефтяной компании ОАЭ взорвались три цистерны с топливом, другой взрыв привел к небольшому пожару в зоне новых построек аэропорта Абу-Даби. В результате взрыва цистерн погибли три человека - один пакистанец и двое индийцев, еще шесть человек получили травмы. Ответственность за обстрел столицы ОАЭ взяли йеменские мятежники, заявив, что предприняли операцию на территории Эмиратов в ответ на их участие в военных действиях против хуситов в Йемене.Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что страна оставляет за собой право на ответ "на эти террористические нападения".В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами. На стороне правительства с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что ОАЭ ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили своих военных на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях, в том числе при их участии удалось вернуть под контроль правительства районы в юго-восточной провинции Шебва.
https://ria.ru/20220118/bombardirovka-1768290972.html
оаэ
йемен
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в мире, оаэ, йемен, саудовская аравия, мид израиля‎, яир лапид (министр иностранных дел израиля)
00:27 18.01.2022
 
Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ

Глава МИД Израиля Лапид осудил атаку йеменских хуситов на объекты в ОАЭ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Израиля Яир Лапид
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Израиля Яир Лапид осудил атаку йеменских хуситов на объекты в ОАЭ и призвал международное сообщество решительно осудить такие нападения.
В понедельник в столице ОАЭ Абу-Даби произошла серия взрывов, причиной, по версии местной полиции, стала атака беспилотников. В частности, возле складов с горючим Национальной нефтяной компании ОАЭ взорвались три цистерны с топливом, другой взрыв привел к небольшому пожару в зоне новых построек аэропорта Абу-Даби. В результате взрыва цистерн погибли три человека - один пакистанец и двое индийцев, еще шесть человек получили травмы. Ответственность за обстрел столицы ОАЭ взяли йеменские мятежники, заявив, что предприняли операцию на территории Эмиратов в ответ на их участие в военных действиях против хуситов в Йемене.
"Решительно осуждаю сегодняшнюю атаку беспилотников в Абу-Даби и выражаю соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым. Израиль выражает свою поддержку ОАЭ и призывает международное сообщество решительно осудить такие нападения и действовать немедленно, чтобы лишить Иран и его марионеток инструментов для дальнейшего подрыва региональной безопасности и причинения вреда невинным людям", - приводит ведомство слова Лапида.
Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что страна оставляет за собой право на ответ "на эти террористические нападения".
В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами. На стороне правительства с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что ОАЭ ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили своих военных на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях, в том числе при их участии удалось вернуть под контроль правительства районы в юго-восточной провинции Шебва.
Сана - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
00:19
СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
 
В миреОАЭЙеменСаудовская АравияМИД Израиля‎Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
 
 
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