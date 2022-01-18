Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/onlayn-golosovanie-1768452082.html
ЦИК: появление в регионах еще одной системы онлайн-голосования маловероятно
ЦИК: появление в регионах еще одной системы онлайн-голосования маловероятно - РИА Новости, 18.01.2022
ЦИК: появление в регионах еще одной системы онлайн-голосования маловероятно
Маловероятно, что какой-то еще субъект РФ найдет ресурсы для разработки собственной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), хотя законопроект о... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T20:14
2022-01-18T21:20
политика
технологии
госдума рф
цик рф
николай булаев
россия
дистанционное электронное голосование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750566473_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_d4720c0fa58eba9bde04431b39557a98.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Маловероятно, что какой-то еще субъект РФ найдет ресурсы для разработки собственной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), хотя законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования допускает использование региональных систем, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, отметив, что существующие федеральная и московская системы могут работать в согласованном режиме.Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования. Сейчас порядок проведения ДЭГ регулируется отдельными законодательными актами.В ходе заседания экспертного совета Булаев напомнил, что на выборах депутатов Госдумы воспользовались системой дистанционного электронного голосования 2 миллиона 650 тысяч избирателей.При этом классические участки сохранятся, заверил он.Булаев добавил, что разработать систему электронного дистанционного голосования сложно технически, интеллектуально и недешево финансово. Сегодня, напомнил он, существует две платформы - федеральная, на которой голосовали на этих выборах избиратели шести субъектов, и московская платформа."Нам представляется, что эти платформы могут работать в одном согласованном режиме, у нас нет противоречий, которые носили бы неразрешимый характер. Платформы и деятельность обеих платформ регулируются одинаковыми правилами ее использования", - считает зампред ЦИК.Он обратил внимание, что в законопроекте прописаны возможности использования и региональных государственных информационных систем, но при этом они могут быть использованы только в том случае, если они имеют соответствующие сертификацию и аттестацию."Этим занимаются два регулятора, ФСТЭК и ФСБ. Получить подобного рода заключение от них архисложно, потому что они предъявляют требования очень высокого уровня во всем, что касается работы с персональными данными, контура защиты и так далее. Все это достаточно длительные процедуры с одной стороны, с другой стороны там нет поблажек. Представляется весьма маловероятным, что кто-то еще в субъекте может найти необходимый интеллектуальный, технический и финансовый ресурс, чтобы создать подобного рода платформу", - полагает Булаев.По его словам, две уже существующие платформы ДЭГ могут дать людям, которые по разным причинам не могут прийти на избирательный участок, возможность проголосовать дистанционно.
https://ria.ru/20211209/gosduma-1762878200.html
https://ria.ru/20211129/vybory-1761320631.html
https://ria.ru/20211222/vybory-1764878470.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750566473_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_5ad0ec62d14f0d63c9e4b7dcd0b67ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, технологии, госдума рф, цик рф, николай булаев, россия, дистанционное электронное голосование
20:14 18.01.2022 (обновлено: 21:20 18.01.2022)
 
ЦИК: появление в регионах еще одной системы онлайн-голосования маловероятно

Замглавы ЦИК Булаев: создание в регионах еще одной системы онлайн-голосования маловероятно

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании
Женщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Женщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Маловероятно, что какой-то еще субъект РФ найдет ресурсы для разработки собственной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), хотя законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования допускает использование региональных систем, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, отметив, что существующие федеральная и московская системы могут работать в согласованном режиме.
Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования. Сейчас порядок проведения ДЭГ регулируется отдельными законодательными актами.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 10:23
КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене электронного голосования
В ходе заседания экспертного совета Булаев напомнил, что на выборах депутатов Госдумы воспользовались системой дистанционного электронного голосования 2 миллиона 650 тысяч избирателей.
"Подчеркну, что те, кто записываются на ДЭГ, 90%, на выборы, условно говоря, приходят, они голосуют. Явка такая не может быть обеспечена, наверное, никогда, на классических участках", - пояснил зампред ЦИК.
При этом классические участки сохранятся, заверил он.
Булаев добавил, что разработать систему электронного дистанционного голосования сложно технически, интеллектуально и недешево финансово. Сегодня, напомнил он, существует две платформы - федеральная, на которой голосовали на этих выборах избиратели шести субъектов, и московская платформа.
"Нам представляется, что эти платформы могут работать в одном согласованном режиме, у нас нет противоречий, которые носили бы неразрешимый характер. Платформы и деятельность обеих платформ регулируются одинаковыми правилами ее использования", - считает зампред ЦИК.
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября 2021, 17:56Выборы в Государственную думу
В ЦИК рассказали о кибератаках из-за рубежа во время выборов в Госдуму
Он обратил внимание, что в законопроекте прописаны возможности использования и региональных государственных информационных систем, но при этом они могут быть использованы только в том случае, если они имеют соответствующие сертификацию и аттестацию.
"Этим занимаются два регулятора, ФСТЭК и ФСБ. Получить подобного рода заключение от них архисложно, потому что они предъявляют требования очень высокого уровня во всем, что касается работы с персональными данными, контура защиты и так далее. Все это достаточно длительные процедуры с одной стороны, с другой стороны там нет поблажек. Представляется весьма маловероятным, что кто-то еще в субъекте может найти необходимый интеллектуальный, технический и финансовый ресурс, чтобы создать подобного рода платформу", - полагает Булаев.
По его словам, две уже существующие платформы ДЭГ могут дать людям, которые по разным причинам не могут прийти на избирательный участок, возможность проголосовать дистанционно.
Герб Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 12:36
ЦИК принял порядок голосования на выборах до лета 2022 года
 
ПолитикаТехнологииГосдума РФЦИК РФНиколай БулаевРоссияДистанционное электронное голосование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках