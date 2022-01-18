https://ria.ru/20220118/onlayn-golosovanie-1768452082.html

ЦИК: появление в регионах еще одной системы онлайн-голосования маловероятно

ЦИК: появление в регионах еще одной системы онлайн-голосования маловероятно - РИА Новости, 18.01.2022

ЦИК: появление в регионах еще одной системы онлайн-голосования маловероятно

Маловероятно, что какой-то еще субъект РФ найдет ресурсы для разработки собственной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), хотя законопроект о... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T20:14

2022-01-18T20:14

2022-01-18T21:20

политика

технологии

госдума рф

цик рф

николай булаев

россия

дистанционное электронное голосование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750566473_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_d4720c0fa58eba9bde04431b39557a98.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Маловероятно, что какой-то еще субъект РФ найдет ресурсы для разработки собственной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), хотя законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования допускает использование региональных систем, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, отметив, что существующие федеральная и московская системы могут работать в согласованном режиме.Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования. Сейчас порядок проведения ДЭГ регулируется отдельными законодательными актами.В ходе заседания экспертного совета Булаев напомнил, что на выборах депутатов Госдумы воспользовались системой дистанционного электронного голосования 2 миллиона 650 тысяч избирателей.При этом классические участки сохранятся, заверил он.Булаев добавил, что разработать систему электронного дистанционного голосования сложно технически, интеллектуально и недешево финансово. Сегодня, напомнил он, существует две платформы - федеральная, на которой голосовали на этих выборах избиратели шести субъектов, и московская платформа."Нам представляется, что эти платформы могут работать в одном согласованном режиме, у нас нет противоречий, которые носили бы неразрешимый характер. Платформы и деятельность обеих платформ регулируются одинаковыми правилами ее использования", - считает зампред ЦИК.Он обратил внимание, что в законопроекте прописаны возможности использования и региональных государственных информационных систем, но при этом они могут быть использованы только в том случае, если они имеют соответствующие сертификацию и аттестацию."Этим занимаются два регулятора, ФСТЭК и ФСБ. Получить подобного рода заключение от них архисложно, потому что они предъявляют требования очень высокого уровня во всем, что касается работы с персональными данными, контура защиты и так далее. Все это достаточно длительные процедуры с одной стороны, с другой стороны там нет поблажек. Представляется весьма маловероятным, что кто-то еще в субъекте может найти необходимый интеллектуальный, технический и финансовый ресурс, чтобы создать подобного рода платформу", - полагает Булаев.По его словам, две уже существующие платформы ДЭГ могут дать людям, которые по разным причинам не могут прийти на избирательный участок, возможность проголосовать дистанционно.

https://ria.ru/20211209/gosduma-1762878200.html

https://ria.ru/20211129/vybory-1761320631.html

https://ria.ru/20211222/vybory-1764878470.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, технологии, госдума рф, цик рф, николай булаев, россия, дистанционное электронное голосование