https://ria.ru/20220118/onlayn-golosovanie-1768452082.html
ЦИК: появление в регионах еще одной системы онлайн-голосования маловероятно
ЦИК: появление в регионах еще одной системы онлайн-голосования маловероятно - РИА Новости, 18.01.2022
ЦИК: появление в регионах еще одной системы онлайн-голосования маловероятно
Маловероятно, что какой-то еще субъект РФ найдет ресурсы для разработки собственной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), хотя законопроект о... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T20:14
2022-01-18T20:14
2022-01-18T21:20
политика
технологии
госдума рф
цик рф
николай булаев
россия
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Маловероятно, что какой-то еще субъект РФ найдет ресурсы для разработки собственной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), хотя законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования допускает использование региональных систем, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, отметив, что существующие федеральная и московская системы могут работать в согласованном режиме.Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования. Сейчас порядок проведения ДЭГ регулируется отдельными законодательными актами.В ходе заседания экспертного совета Булаев напомнил, что на выборах депутатов Госдумы воспользовались системой дистанционного электронного голосования 2 миллиона 650 тысяч избирателей.При этом классические участки сохранятся, заверил он.Булаев добавил, что разработать систему электронного дистанционного голосования сложно технически, интеллектуально и недешево финансово. Сегодня, напомнил он, существует две платформы - федеральная, на которой голосовали на этих выборах избиратели шести субъектов, и московская платформа."Нам представляется, что эти платформы могут работать в одном согласованном режиме, у нас нет противоречий, которые носили бы неразрешимый характер. Платформы и деятельность обеих платформ регулируются одинаковыми правилами ее использования", - считает зампред ЦИК.Он обратил внимание, что в законопроекте прописаны возможности использования и региональных государственных информационных систем, но при этом они могут быть использованы только в том случае, если они имеют соответствующие сертификацию и аттестацию."Этим занимаются два регулятора, ФСТЭК и ФСБ. Получить подобного рода заключение от них архисложно, потому что они предъявляют требования очень высокого уровня во всем, что касается работы с персональными данными, контура защиты и так далее. Все это достаточно длительные процедуры с одной стороны, с другой стороны там нет поблажек. Представляется весьма маловероятным, что кто-то еще в субъекте может найти необходимый интеллектуальный, технический и финансовый ресурс, чтобы создать подобного рода платформу", - полагает Булаев.По его словам, две уже существующие платформы ДЭГ могут дать людям, которые по разным причинам не могут прийти на избирательный участок, возможность проголосовать дистанционно.
https://ria.ru/20211209/gosduma-1762878200.html
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политика, технологии, госдума рф, цик рф, николай булаев, россия, дистанционное электронное голосование
20:14 18.01.2022 (обновлено: 21:20 18.01.2022)
ЦИК: появление в регионах еще одной системы онлайн-голосования маловероятно
Замглавы ЦИК Булаев: создание в регионах еще одной системы онлайн-голосования маловероятно
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Маловероятно, что какой-то еще субъект РФ
найдет ресурсы для разработки собственной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), хотя законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования допускает использование региональных систем, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев
, отметив, что существующие федеральная и московская системы могут работать в согласованном режиме.
Экспертный совет "Единой России
" поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования. Сейчас порядок проведения ДЭГ регулируется отдельными законодательными актами.
В ходе заседания экспертного совета Булаев напомнил, что на выборах депутатов Госдумы
воспользовались системой дистанционного электронного голосования 2 миллиона 650 тысяч избирателей.
"Подчеркну, что те, кто записываются на ДЭГ, 90%, на выборы, условно говоря, приходят, они голосуют. Явка такая не может быть обеспечена, наверное, никогда, на классических участках", - пояснил зампред ЦИК.
При этом классические участки сохранятся, заверил он.
Булаев добавил, что разработать систему электронного дистанционного голосования сложно технически, интеллектуально и недешево финансово. Сегодня, напомнил он, существует две платформы - федеральная, на которой голосовали на этих выборах избиратели шести субъектов, и московская платформа.
"Нам представляется, что эти платформы могут работать в одном согласованном режиме, у нас нет противоречий, которые носили бы неразрешимый характер. Платформы и деятельность обеих платформ регулируются одинаковыми правилами ее использования", - считает зампред ЦИК.
Он обратил внимание, что в законопроекте прописаны возможности использования и региональных государственных информационных систем, но при этом они могут быть использованы только в том случае, если они имеют соответствующие сертификацию и аттестацию.
"Этим занимаются два регулятора, ФСТЭК и ФСБ
. Получить подобного рода заключение от них архисложно, потому что они предъявляют требования очень высокого уровня во всем, что касается работы с персональными данными, контура защиты и так далее. Все это достаточно длительные процедуры с одной стороны, с другой стороны там нет поблажек. Представляется весьма маловероятным, что кто-то еще в субъекте может найти необходимый интеллектуальный, технический и финансовый ресурс, чтобы создать подобного рода платформу", - полагает Булаев.
По его словам, две уже существующие платформы ДЭГ могут дать людям, которые по разным причинам не могут прийти на избирательный участок, возможность проголосовать дистанционно.