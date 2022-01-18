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Ежегодное обращение губернатора Подмосковья перенесено из-за коронавируса

Ежегодное обращение губернатора Подмосковья перенесено из-за коронавируса - РИА Новости, 18.01.2022

Ежегодное обращение губернатора Подмосковья перенесено из-за коронавируса

Традиционное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева перенесли из-за распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:28

2022-01-18T16:28

2022-01-18T17:35

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Традиционное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева перенесли из-за распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Традиционное ежегодное обращение Губернатора, которое было намечено на 20 января, переносится. Ситуация с распространением коронавируса на территории области непростая, количество выявленных случаев растет с каждым днем", - сказано в сообщении.Чтобы не создавать риск для здоровья людей, будет назначена новая дата, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768258587.html

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