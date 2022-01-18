Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220118/obraschenie-1768405126.html
Ежегодное обращение губернатора Подмосковья перенесено из-за коронавируса
Ежегодное обращение губернатора Подмосковья перенесено из-за коронавируса - РИА Новости, 18.01.2022
Ежегодное обращение губернатора Подмосковья перенесено из-за коронавируса
Традиционное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева перенесли из-за распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:28
2022-01-18T17:35
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764770305_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_83df4616f49b786229cd62a555d98ec3.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Традиционное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева перенесли из-за распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Традиционное ежегодное обращение Губернатора, которое было намечено на 20 января, переносится. Ситуация с распространением коронавируса на территории области непростая, количество выявленных случаев растет с каждым днем", - сказано в сообщении.Чтобы не создавать риск для здоровья людей, будет назначена новая дата, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768258587.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764770305_201:0:2000:1349_1920x0_80_0_0_ac053d928ed3aef6c691a813fe606bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:28 18.01.2022 (обновлено: 17:35 18.01.2022)
 

Ежегодное обращение губернатора Подмосковья перенесено из-за коронавируса

© РИА Новости / Алексей МайшевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Традиционное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева перенесли из-за распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Традиционное ежегодное обращение Губернатора, которое было намечено на 20 января, переносится. Ситуация с распространением коронавируса на территории области непростая, количество выявленных случаев растет с каждым днем", - сказано в сообщении.
Чтобы не создавать риск для здоровья людей, будет назначена новая дата, добавили в пресс-службе.
Прихожанин собора Успения Пресвятой Богородицы окунается в купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 18:11Распространение коронавируса
Минздрав Подмосковья призвал не купаться на Крещение после прививки
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках