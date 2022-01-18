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Созданная США напряженность на Украине опасна для Европы, заявила сенатор
Созданная США напряженность на Украине опасна для Европы, заявила сенатор - РИА Новости, 18.01.2022
Созданная США напряженность на Украине опасна для Европы, заявила сенатор
Намеренно созданная США напряжённость на Украине и Белоруссии и лоббирование антироссийских санкций опасны прежде всего для Европы, поэтому все больше... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:28
2022-01-18T18:10
в мире
украина
сша
евросоюз
нато
ольга ковитиди
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Намеренно созданная США напряжённость на Украине и Белоруссии и лоббирование антироссийских санкций опасны прежде всего для Европы, поэтому все больше европейских стран не согласны с этой политикой, считает сенатор Ольга Ковитиди."Организованная из-за океана геополитическая и внутриполитическая напряженность на Украине и в Белоруссии, применение санкционной политики опасны для ЕС. Для всех уже очевидно , что цена обещанных антироссийских санкций для самой Европы станет разрушительной", - сказала она РИА Новости.Сенатор отметила, что зависимым от газа европейским странам придется искать дорогие альтернативы и возводить многомиллиардную инфраструктуру – от трубопроводов до насосных станций и специализированных хранилищ. Россия также остается ключевым поставщиком и экспортером других ресурсов, помимо нефти и газа, в частности, такого редкого экспортного элемента, как титан."Осознавая все это, в ряде государств Евросоюза, а именно в Германии, Франции, Италии и Испании, уже не уверены в целесообразности вообще реализации санкционной политики против России. Как известно, тот, "кто платит, тот заказывает музыку", но терпеть убытки и при этом счастливо улыбаться американцам европейцы долго не смогут. Очевидно, что европейская повестка сегодня требует выработки новой геополитической стратегии и замены ряда политических игроков", - сказала она.В Евросоюзе также четко осознают, подчеркнула Ковитиди, что отказ Вашингтона от российских предложений по гарантиям безопасности существенно ослабил подорванную экономическими и эмиграционными кризисами и последствиями пандемии европейскую конструкцию. "Вопросы европейской безопасности, ее самостоятельности приобретают жизненную значимость для ЕС. В ближайшее время мы увидим активизацию и возрастающую активность стран-членов Евросоюза - в частности, таких, как Хорватия - не входящих в НАТО. Необходимость открытой европейской дискуссии об укреплении безопасности, ее самостоятельности становится актуальностью для Европы", - заключила она.По словам Ковитиди, отказ Вашингтона от предложенной Россией стабилизации европейской внешнеполитической повестки также существенно ослабил "и без того разваливающуюся европейскую конструкцию" и требует новых, самостоятельных решений в интересах членов европейского сообщества, а не США."Вопросы европейской безопасности приобретают жизненную значимость для ЕС", - сказала она.
https://ria.ru/20220118/vizit-1768296469.html
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в мире, украина, сша, евросоюз, нато, ольга ковитиди, россия
16:28 18.01.2022 (обновлено: 18:10 18.01.2022)
 
Созданная США напряженность на Украине опасна для Европы, заявила сенатор

Сенатор Ковитиди: намеренно созданная США напряженность на Украине опасна для Европы

© REUTERS / Press Service of the 92nd Separate Mechanized BrigadeУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade
Украинские военнослужащие
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Намеренно созданная США напряжённость на Украине и Белоруссии и лоббирование антироссийских санкций опасны прежде всего для Европы, поэтому все больше европейских стран не согласны с этой политикой, считает сенатор Ольга Ковитиди.
"Организованная из-за океана геополитическая и внутриполитическая напряженность на Украине и в Белоруссии, применение санкционной политики опасны для ЕС. Для всех уже очевидно , что цена обещанных антироссийских санкций для самой Европы станет разрушительной", - сказала она РИА Новости.
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Сенатор отметила, что зависимым от газа европейским странам придется искать дорогие альтернативы и возводить многомиллиардную инфраструктуру – от трубопроводов до насосных станций и специализированных хранилищ. Россия также остается ключевым поставщиком и экспортером других ресурсов, помимо нефти и газа, в частности, такого редкого экспортного элемента, как титан.
"Осознавая все это, в ряде государств Евросоюза, а именно в Германии, Франции, Италии и Испании, уже не уверены в целесообразности вообще реализации санкционной политики против России. Как известно, тот, "кто платит, тот заказывает музыку", но терпеть убытки и при этом счастливо улыбаться американцам европейцы долго не смогут. Очевидно, что европейская повестка сегодня требует выработки новой геополитической стратегии и замены ряда политических игроков", - сказала она.
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В Евросоюзе также четко осознают, подчеркнула Ковитиди, что отказ Вашингтона от российских предложений по гарантиям безопасности существенно ослабил подорванную экономическими и эмиграционными кризисами и последствиями пандемии европейскую конструкцию. "Вопросы европейской безопасности, ее самостоятельности приобретают жизненную значимость для ЕС. В ближайшее время мы увидим активизацию и возрастающую активность стран-членов Евросоюза - в частности, таких, как Хорватия - не входящих в НАТО. Необходимость открытой европейской дискуссии об укреплении безопасности, ее самостоятельности становится актуальностью для Европы", - заключила она.
По словам Ковитиди, отказ Вашингтона от предложенной Россией стабилизации европейской внешнеполитической повестки также существенно ослабил "и без того разваливающуюся европейскую конструкцию" и требует новых, самостоятельных решений в интересах членов европейского сообщества, а не США.
"Вопросы европейской безопасности приобретают жизненную значимость для ЕС", - сказала она.
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