https://ria.ru/20220118/moskva-1768378892.html
В Москве продлили режим самоизоляции для пожилых
В Москве продлили режим самоизоляции для пожилых - РИА Новости, 18.01.2022
В Москве продлили режим самоизоляции для пожилых
Власти Москвы продляют режим самоизоляции для пожилых граждан, заявил мэр столицы Сергей Собянин, призвав граждан из групп риска внимательно относиться к своему РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:41
2022-01-18T14:41
2022-01-18T15:04
распространение коронавируса
москва
сергей собянин
общество
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758124204_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_d49a9e5dc22e5537972651b1e70b115d.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти Москвы продляют режим самоизоляции для пожилых граждан, заявил мэр столицы Сергей Собянин, призвав граждан из групп риска внимательно относиться к своему здоровью."Продляем режим самоизоляции для пожилых людей, потому что мы имеем сегодня тяжесть заболевания в основном у активной группы населения, которая передвигалась в праздничные дни, была в туристических поездках и так далее. Когда заболеваемость дойдет до группы пожилых людей, то, возможно, тяжесть заболевания мы увидим другую", - сказал Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Он призвал граждан из групп риска внимательно относиться к своему здоровью. "Мне кажется такой режим надо вводить уже повсеместно", - добавил мэр.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758124204_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07ab91beeda77da2a6290c316acd4561.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, общество, здоровье - общество, россия
14:41 18.01.2022 (обновлено: 15:04 18.01.2022)
В Москве продлили режим самоизоляции для пожилых
Мэр Собянин: в Москве продлили режим самоизоляции для пожилых