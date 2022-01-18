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В Москве продлили режим самоизоляции для пожилых

В Москве продлили режим самоизоляции для пожилых - РИА Новости, 18.01.2022

В Москве продлили режим самоизоляции для пожилых

Власти Москвы продляют режим самоизоляции для пожилых граждан, заявил мэр столицы Сергей Собянин, призвав граждан из групп риска внимательно относиться к своему РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:41

2022-01-18T14:41

2022-01-18T15:04

распространение коронавируса

москва

сергей собянин

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здоровье - общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти Москвы продляют режим самоизоляции для пожилых граждан, заявил мэр столицы Сергей Собянин, призвав граждан из групп риска внимательно относиться к своему здоровью."Продляем режим самоизоляции для пожилых людей, потому что мы имеем сегодня тяжесть заболевания в основном у активной группы населения, которая передвигалась в праздничные дни, была в туристических поездках и так далее. Когда заболеваемость дойдет до группы пожилых людей, то, возможно, тяжесть заболевания мы увидим другую", - сказал Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Он призвал граждан из групп риска внимательно относиться к своему здоровью. "Мне кажется такой режим надо вводить уже повсеместно", - добавил мэр.

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москва, сергей собянин, общество, здоровье - общество, россия