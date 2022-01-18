https://ria.ru/20220118/moshenniki-1768312522.html
В Петербурге мошенники обманули бизнесмена с Урала на 11 миллионов рублей
В Петербурге мошенники обманули бизнесмена с Урала на 11 миллионов рублей - РИА Новости, 18.01.2022
В Петербурге мошенники обманули бизнесмена с Урала на 11 миллионов рублей
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане бизнесмена из Екатеринбурга, которые под предлогом продажи строительной техники похитили более 11 миллионов... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:12
2022-01-18T10:12
2022-01-18T10:12
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. В Петербурге задержали подозреваемых в обмане бизнесмена из Екатеринбурга, которые под предлогом продажи строительной техники похитили более 11 миллионов рублей, а затем прикрывались "криминальной крышей", сообщает во вторник ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.По данным пресс-службы, в 2020 году бизнесмен заключил договор с петербургской фирмой на поставку мобильного дробильного комплекса Metso на 12,3 миллиона рублей. Он перевел более 11 миллионов, прилетел в Петербург, но исполнения контракта не дождался.Когда же встретился с "контрагентами", те ему "напрямую объяснили, что он стал жертвой мошенничества, что обращаться куда-либо за помощью бесполезно".Аферисты при этом сослались на "солидную "крышу" в лице авторитетного представителя криминального мира 51-летнего Рашида", отмечает полиция.Тем не менее сотрудники петербургского уголовного розыска убедили коммерсанта подать заявление в полицию. В итоге в апреле минувшего года было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", а сейчас прошли задержания."Возглавляли группу 51-летний Рашид и 47-летний Беслан, проживающие в соседних домах в деревне Новополье Ломоносовского района Ленинградской области. В группу входили: 68-летняя номинальный директор фирмы-участника мошеннического договора, ее 39-летний сын и трое мужчин – 53-летний петербуржец и двое жителей Ленинградской области, 43 и 54 лет", - сказано в сообщении.Все они задержаны, в ближайшее время будет избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20220110/moshennichestvo-1767150515.html
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происшествия, санкт-петербург, екатеринбург, ленинградская область
В Петербурге мошенники обманули бизнесмена с Урала на 11 миллионов рублей
Подозреваемых в обмане уральского бизнесмена на 11 миллионов рублей задержали в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости.
В Петербурге
задержали подозреваемых в обмане бизнесмена из Екатеринбурга, которые под предлогом продажи строительной техники похитили более 11 миллионов рублей, а затем прикрывались "криминальной крышей", сообщает во вторник ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в обмане бизнесмена из Екатеринбурга. Под предлогом продажи строительной техники злоумышленники похитили более 11 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в 2020 году бизнесмен заключил договор с петербургской фирмой на поставку мобильного дробильного комплекса Metso на 12,3 миллиона рублей. Он перевел более 11 миллионов, прилетел в Петербург, но исполнения контракта не дождался.
Когда же встретился с "контрагентами", те ему "напрямую объяснили, что он стал жертвой мошенничества, что обращаться куда-либо за помощью бесполезно".
Аферисты при этом сослались на "солидную "крышу" в лице авторитетного представителя криминального мира 51-летнего Рашида", отмечает полиция.
Тем не менее сотрудники петербургского уголовного розыска убедили коммерсанта подать заявление в полицию. В итоге в апреле минувшего года было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", а сейчас прошли задержания.
"Возглавляли группу 51-летний Рашид и 47-летний Беслан, проживающие в соседних домах в деревне Новополье Ломоносовского района Ленинградской области
. В группу входили: 68-летняя номинальный директор фирмы-участника мошеннического договора, ее 39-летний сын и трое мужчин – 53-летний петербуржец и двое жителей Ленинградской области, 43 и 54 лет", - сказано в сообщении.
Все они задержаны, в ближайшее время будет избрана мера пресечения.