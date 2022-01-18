https://ria.ru/20220118/moshenniki-1768312522.html

В Петербурге мошенники обманули бизнесмена с Урала на 11 миллионов рублей

В Петербурге мошенники обманули бизнесмена с Урала на 11 миллионов рублей - РИА Новости, 18.01.2022

В Петербурге мошенники обманули бизнесмена с Урала на 11 миллионов рублей

В Петербурге задержали подозреваемых в обмане бизнесмена из Екатеринбурга, которые под предлогом продажи строительной техники похитили более 11 миллионов... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:12

2022-01-18T10:12

2022-01-18T10:12

происшествия

санкт-петербург

екатеринбург

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. В Петербурге задержали подозреваемых в обмане бизнесмена из Екатеринбурга, которые под предлогом продажи строительной техники похитили более 11 миллионов рублей, а затем прикрывались "криминальной крышей", сообщает во вторник ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.По данным пресс-службы, в 2020 году бизнесмен заключил договор с петербургской фирмой на поставку мобильного дробильного комплекса Metso на 12,3 миллиона рублей. Он перевел более 11 миллионов, прилетел в Петербург, но исполнения контракта не дождался.Когда же встретился с "контрагентами", те ему "напрямую объяснили, что он стал жертвой мошенничества, что обращаться куда-либо за помощью бесполезно".Аферисты при этом сослались на "солидную "крышу" в лице авторитетного представителя криминального мира 51-летнего Рашида", отмечает полиция.Тем не менее сотрудники петербургского уголовного розыска убедили коммерсанта подать заявление в полицию. В итоге в апреле минувшего года было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", а сейчас прошли задержания."Возглавляли группу 51-летний Рашид и 47-летний Беслан, проживающие в соседних домах в деревне Новополье Ломоносовского района Ленинградской области. В группу входили: 68-летняя номинальный директор фирмы-участника мошеннического договора, ее 39-летний сын и трое мужчин – 53-летний петербуржец и двое жителей Ленинградской области, 43 и 54 лет", - сказано в сообщении.Все они задержаны, в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20220110/moshennichestvo-1767150515.html

https://ria.ru/20211125/moshenniki-1760703962.html

санкт-петербург

екатеринбург

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, екатеринбург, ленинградская область