17:37 18.01.2022 (обновлено: 17:41 18.01.2022)
В Петербурге активисты почтили память жертв блокады Ленинграда
Девятьсот активистов почтили память защитников блокадного Ленинграда
© РИА Новости / Семен Нордштейн / Перейти в фотобанкБлокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Девятьсот активистов "Молодой Гвардии Единой России" выстроились на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в число 900 - столько дней и ночей длилась блокада Ленинграда, рассказали в пресс-службе движения.
"Сегодня, в День прорыва блокады Ленинграда, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 900 активистов "Молодой Гвардии Единой России" почтили память защитников Северной столицы. Молодогвардейцы провели масштабную акцию памяти, в ходе которой 900 активистов выстроились в число "900", символизирующее количество дней и ночей самой кровопролитной блокады в истории человечества",- говорится в сообщении.
Как рассказали в движении, "Молодая Гвардия" сохраняет и передает память о событиях военных лет будущим поколениям.
"Блокада Ленинграда – одна из самых трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны. Почти 900 дней и ночей более 2,5 миллионов ленинградцев отстаивали родной город, подвергались голоду, холоду и регулярным бомбежкам. Наш долг – чтить память тех тяжелейших лет, героических защитников города и тех, кто положил свои жизни и здоровье на алтарь Великой Победы", – сказал и.о. председателя координационного Совета "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов, которого цитирует пресс-служба.