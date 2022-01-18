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В Петербурге активисты почтили память жертв блокады Ленинграда
В Петербурге активисты почтили память жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2022
В Петербурге активисты почтили память жертв блокады Ленинграда
Девятьсот активистов "Молодой Гвардии Единой России" выстроились на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в число 900 - столько дней и ночей длилась блокада... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:37
2022-01-18T17:41
общество
санкт-петербург
молодая гвардия
молодая гвардия единой россии
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Девятьсот активистов "Молодой Гвардии Единой России" выстроились на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в число 900 - столько дней и ночей длилась блокада Ленинграда, рассказали в пресс-службе движения."Сегодня, в День прорыва блокады Ленинграда, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 900 активистов "Молодой Гвардии Единой России" почтили память защитников Северной столицы. Молодогвардейцы провели масштабную акцию памяти, в ходе которой 900 активистов выстроились в число "900", символизирующее количество дней и ночей самой кровопролитной блокады в истории человечества",- говорится в сообщении.Как рассказали в движении, "Молодая Гвардия" сохраняет и передает память о событиях военных лет будущим поколениям."Блокада Ленинграда – одна из самых трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны. Почти 900 дней и ночей более 2,5 миллионов ленинградцев отстаивали родной город, подвергались голоду, холоду и регулярным бомбежкам. Наш долг – чтить память тех тяжелейших лет, героических защитников города и тех, кто положил свои жизни и здоровье на алтарь Великой Победы", – сказал и.о. председателя координационного Совета "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов, которого цитирует пресс-служба.
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общество, санкт-петербург, молодая гвардия , молодая гвардия единой россии, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)
17:37 18.01.2022 (обновлено: 17:41 18.01.2022)
 
В Петербурге активисты почтили память жертв блокады Ленинграда

Девятьсот активистов почтили память защитников блокадного Ленинграда

© РИА Новости / Семен Нордштейн / Перейти в фотобанкБлокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Семен Нордштейн
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Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Девятьсот активистов "Молодой Гвардии Единой России" выстроились на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в число 900 - столько дней и ночей длилась блокада Ленинграда, рассказали в пресс-службе движения.
"Сегодня, в День прорыва блокады Ленинграда, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 900 активистов "Молодой Гвардии Единой России" почтили память защитников Северной столицы. Молодогвардейцы провели масштабную акцию памяти, в ходе которой 900 активистов выстроились в число "900", символизирующее количество дней и ночей самой кровопролитной блокады в истории человечества",- говорится в сообщении.
Как рассказали в движении, "Молодая Гвардия" сохраняет и передает память о событиях военных лет будущим поколениям.
"Блокада Ленинграда – одна из самых трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны. Почти 900 дней и ночей более 2,5 миллионов ленинградцев отстаивали родной город, подвергались голоду, холоду и регулярным бомбежкам. Наш долг – чтить память тех тяжелейших лет, героических защитников города и тех, кто положил свои жизни и здоровье на алтарь Великой Победы", – сказал и.о. председателя координационного Совета "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов, которого цитирует пресс-служба.
Регулировщик на Дороге жизни через Ладожское озеро - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
12:00
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ОбществоСанкт-ПетербургМолодая гвардияМолодая гвардия Единой РоссииЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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