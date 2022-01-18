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Нижегородца убило глыбой льда, упавшей с крыши дома

Нижегородца убило глыбой льда, упавшей с крыши дома - РИА Новости, 18.01.2022

Нижегородца убило глыбой льда, упавшей с крыши дома

Житель Нижнего Новгорода погиб от падения на него с крыши дома глыбы льда, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:56

2022-01-18T17:56

2022-01-18T17:56

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода погиб от падения на него с крыши дома глыбы льда, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Днем 18 января в результате падения глыбы льда с одноэтажного дома на улице Федосеенко Сормовского района погиб 56-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)."По версии следствия, 18 января около 11.00 собственник здания осуществлял работы по очистке наледи, свисающей с крыши промышленного здания при помощи бензопилы. В ходе работы ледяной столб диаметром около 1 метра сломался и упал на потерпевшего. Мужчина от полученных телесных повреждений скончался", - говорится в сообщении регионального СУСК.В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, допрашивают свидетелей, выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия